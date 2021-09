I più grandi insieme per il gran finale del trentennale di San Severino Blues, sul palco i Superdownhome e Luke Winslow King con Roberto Luti

SAN SEVERINO - Gran finale del trentennale di San Severino Blues venerdì 10 alle ore 21,30 sul palco di largo Servanzi Confidati. I Superdownhome (Beppe Facchetti alla batteria, Enrico Sauda voce, chitarre, banjo, cigar box) e Luke Winslow King con Roberto Luti per la prima volta insieme in una serata che si annuncia indimenticabile.

Quello che unisce il duo italiano e l’artista americano è la comune passione per il blues delle origini, il Delta blues del Mississippi, nonostante gli accenti diversi delle loro produzioni musicali: l’approccio rock, quasi punk, al rural blues dei Superdownhome e lo stile più folk, ispirato dalla sua New Orleans, di Luke Winslow King. L’esplosivo duo italiano dei Superdownhome, attivo dal 2016, nella loro breve storia possono già fregiarsi di ospiti importanti nei loro dischi come Popa Chubby, Charlie Musselwhite e Nine Below Zero, delle aperture al tour italiano dei Fantastic Negrito, delle partecipazioni negli Usa all’International Blues Challenge e al Samantha Fish Cigar Box Guitar Festival di New Orleans fino alla recente pubblicazione della raccolta Blues Case Scenario. Luke Winslow King, cantautore blues famoso in Nord America e in Europa, dove ha effettuato numerosi tour, si è esibito su palchi di festival. San Severino Blues l’ha già ospitato a Elcito nel 2014 con un concerto rimasto memorabile. Il suono di Winslow King, rustico e contemporaneamente urbano, elegante e decisamente originale, è stato definito dal New York Times “perfetta fusione del Delta blues, gospel e jazz e di poetici testi personali”. Un suono caratterizzato fortemente dalla presenza del suo fedele compagno di scena Roberto Luti, il musicista livornese famoso in tutto il mondo come chitarrista ufficiale del super gruppo internazionale Playing For Change, progetto benefico sponsorizzato da Manu Chao e Bono del U2.

Ingresso 15 euro, prenotazione obbligatoria tel 0733638414 (Pro loco ore 9-12,30 e 16-19) o email a proloco.ssm@gmail.com comunicando cognome, nome e numero di cellulare. Info: 3396733590.

