The Groovy Brotherhood sul palco del San Severino Blues Festival

POLLENZA - San Severino Blues Marche Festival 2020 fa tappa il 31 luglio alle ore 21,30 a Pollenza in piazza della Libertà con un evento speciale: The Groovy Brotherhood, la all stars del nuovo blues italiano composta da Francesco Pìu, Roberto Luti, Davide Speranza e Silvio Centamore.



The Groovy Brotherhood è una vera e propria all stars di bluesman italiani dell’ultima generazione, guidata da Francesco Pìu, l’artista sardo che con il suo raffinato mix di blues, funky e soul ha conquistato le platee italiane, europee e nordamericane, anche aprendo i concerti di grandi artisti come Johnny Winter, Robert Cray, Charlie Musselwhite, Tommy Emmanuel, Dereck Trucks. Pìu nei dischi e dal vivo si è avvalso della prestigiosa collaborazione del grande Eric Bibb. L’anno scorso ha aperto tutti i concerti nei teatri italiani di John Mayall, grande padre e mito del blues britannico, e ha pubblicato l’intrigante album “Crossing”, rilettura originale, per l’ambientazione sonora mediterranea, dei brani leggendari di Robert Johnson. In questo evento live speciale per San Severino Blues, i brani originali dei suoi album ed alcuni standard blues sono sostenuti dal ritmo del suo batterista Silvio Centamore e si arricchiscono dei contributi di Roberto Luti, il chitarrista ufficiale del progetto internazionale Playing For Change, sponsorizzato da Manu Chao e Bono Vox, e di Davide Speranza, lo stimato armonicista dallo stile unico che ha collaborato e aperto concerti con il meglio del blues italiano e con gli artisti internazionali Eric Bibb, Billy Branch, Sugar Blue, Popa Chubby.



Ingresso gratuito ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 3494730823 nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19. Info: 3396733590.