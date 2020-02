Il chitarrista americano Elisha Blue a Tolentino per San Severino Blues

TOLENTINO - Dopo il grande successo dei Nine Below Zero a Matelica, continua il programma della stagione winter di San Severino Blues con un’altra serata Club (cena più concerto) al Politeama di Tolentino sabato 22 febbraio alle ore 21 ospite di prestigio il chitarrista americano Elisha Blue, virtuoso musicista di Philadelphia con una forte impronta blues e un sound rock. La sua carriera artistica è iniziata quando, molto giovane, si è trasferito a Chicago dove ha iniziato a suonare con storiche stelle del blues come John Little John, Koko Taylor, Sunnyland Slim, Albert Collins, Albert King, John Lee Hooker. A soli 20 anni, inizio anni ’80, si unì a Carey e Lurrie Bell con i quali fece il tour europeo American Folk Blues Festival e incise dischi, tra i quali “Son of a Gun”. Con il tempo si è trasferito in Inghilterra dove ha suonato con altri mitici artisti blues come Buddy Guy e Junior Wells, ma anche con il cantante Andrew Roachford a Wembley. Arriva per la prima volta in Italia con un concerto funky blues. Sul palco Elisha Blue chitarra/voce, Mauro Arduini al basso, Jacopo Coretti alla batteria. Ingresso cena più concerto 30 euro, prenotazione obbligatoria al 3396733590. Segnalare nella prenotazione intolleranze e/o scelte alimentari vegetariane e si raccomanda il pagamento alla cassa in contanti per motivi di contabilità interna.

