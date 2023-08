Si alza di nuovo il sipario naturale del Teatro Libero del Monte Nerone, che giunge, dal 3 al 6 agosto, alla sua decima edizione. Ideato dal pianista Mario Mariani, il festival, che si svolge alle pendici del Monte Nerone, nella pineta di Fosto, Cagli, propone concerti, performance, letture, workshop, percorsi sensoriali ed altre sorprese con personaggi e artisti che accompagneranno il celebre pianista all’insegna della spontanea partecipazione e dell’improvvisazione creativa.

L’obiettivo è quello di esprimere il rispetto multiculturale e l’unicità del genere e dell’essere umano, condividendo il pensiero di Silvano Agosti, ospite delle passate edizioni del Festival, che intende l’Essere Umano come “patrimonio dell’umanità”. Il luogo è ormai conosciuto dagli affezionati a cui ogni anno si aggiungono numerose nuove presenze. Ed è qui che il pianoforte a coda di Mariani ogni sera accoglierà gli ospiti sopraggiunti, per trasformare il bosco in un palcoscenico a cielo aperto, a partire dalle 18 e fino a tarda sera, cominciando con incontri, seminari e workshop in uno spirito di spontanea convivialità. La non convenzionalità del progetto si esprime in un teatro a tutti gli effetti libero, che invita sul palco anche chi, fra il pubblico, desidera condividere le performance musicali degli artisti. «Sono particolarmente contento di annunciare questa X edizione e di salutare questo primo giro di boa con immutato entusiasmo. - spiega Mariani - Mai come oggi è importante celebrare la bellezza della natura, la gioia della condivisione, il conoscere e il ri-conoscersi».



Il programma



Si parte domani, 3 agosto, alle 18 con Michele Giovagnoli, che presenterà il nuovo lavoro musicale che ha riscosso grandissimo successo conversando con il pubblico portando messaggi di amore e libertà. A seguire la presentazione di “Spiritual Muzack”, il nuovo album di Mario Mariani. Venerdì 4 Agosto sarà la volta del trio milanese Aion con un intenso concerto dedicato alla figura di Ildegarda di Bingen, introdotto dall’incontro esperienziale con l’erborista e sciamana del Monte Nerone Loretta Stella. Sabato 5, come di consueto, ci sarà la lunga notte che partirà alle 18 con un talk e concerto dedicato a Frank Zappa, nel 30° della sua scomparsa, la reunion del Broz Trio, gruppo “storico” fondato nel 1992 da Mario Mariani, cui seguiranno danze popolari con il pubblico presente e per tutta la notte risuoneranno le note dello Sleeping Piano Concert con colazione offerta al pubblico presente. Una notte lunghissima che culminerà con il concerto all’Alba e yoga sonoro con Elisa Ridolfi. Sempre domenica, ma nel pomeriggio, il festival ospiterà il noto scrittore pesarese Silio Bozzi che presenterà il nuovo libro “Filosofia del Suca”. A seguire l’Action Poetry e concerto/performance “Fanciulla Ytalia” e l’ormai tradizionale appuntamento con il concerto finale a sorpresa. Il festival è inserito nel circuito dei Suoni delle Alte Marche ed è realizzato in collaborazione con Associazione Tarducci di Piobbico.