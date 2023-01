PESARO - Nuovo appuntamento per “Venerdì Vivo” di Spazio Webo a Pesaro (in via Gagarin) luogo che accoglie, ospita e produce musica. Fino a maggio, ogni venerdì, a partire dalle 22, ci sarà un concerto live, seguito da un dj che proporrà musica di qualità dalla new wave alla disco, all’elettroclash, all’elettronica al funk, all hip hop. La serata di oggi, 27 gennaio, è dedicata all’etichetta Mondo Groove, di Duba, con un ospite speciale come il leggendario dj Daniele Baldelli, che ha fatto ballare intere generazioni nelle più importanti discoteche italiane e d’Europa. Inventore dello stile afro/cosmic insieme a Beppe Loda, Baldelli iniziò la sua carriera nel 1969, “mettendo dischi” nei locali di Cattolica, professione che anticipa di alcuni anni la nascita del moderno disc jockey. A metà degli anni settanta, divenne disc jockey alla Baia Imperiale (allora chiamata Baia degli Angeli) di Gabicce Monte prima di diventare disc jockey residente presso il Cosmic fino al 1984.



Le collaborazioni



A partire dall’inizio del nuovo millennio ha avviato a più riprese due collaborazioni con Marco Dionigi e DJ Rocca che ha fruttato alcuni album e singoli. Oggi Daniele Baldelli prosegue la sua attività come disc jockey in tutto il mondo, con una collezione incredibile di ben 65.000 vinili. Domenica 29 gennaio, alle 18, ci sarà invece un omaggio a Frank Zappa, realizzato da Michele Panzieri, titolare e gestore di Spazio Webo, con Orchestra elettrica (Panzieri alla chitarra , Maia Costantini piano elettrico e sinth, Andrea Giaro al basso e Michele Tagliatesta alla batteria) e Mario Mariani (piano solo). L’appuntamento mensile è questa volta dedicato al mitico compositore di Baltimora, di cui Antonino di Gregorio narrerà aneddoti e storie. Musica e parole di uno dei geni del Novecento musicale, di cui si potrà ascoltare una nutrita selezione di brani del suo repertorio e pezzi originali a lui ispirati.