MACERATA Il FantaMacerata, festival dell’immaginario, torna con la seconda edizione che si terrà dal 28 al 30 giugno e radunerà tutti gli amanti del fantastico, grandi e piccoli nel capoluogo. Tre giorni dedicati a comics, anime, serie tv, manga, giochi, musica, fantascienza, letteratura horror, cosplayer. FantaMacerata è un evento rivolto a tutte le età, dai laboratori per bambini all’area giochi: previsti concerti, conferenze, espositori, mostre. Un festival che nella prima edizione ha riscontrato un ottimo successo che ha indotto l’amministrazione comunale a riproporlo.

La location

Piazza Mazzini sarà la location principale che ospiterà il FantaMacerata 2024, in un secondo momento verranno individuati altri luoghi che accoglieranno gli appuntamenti che gli organizzatori stanno predisponendo. L’amministrazione comunale, attraverso un’apposita determina, ha reso nota «la partecipazione al bando per sostegno a premi, rassegne e festival annualità 2024 della Regione Marche con il progetto FantaMacerata, in qualità di soggetto proponente costituendosi in rete con l’associazione Cosmica, la Pro Loco Macerata e l’associazione Amanuartes. Sarà Cosmica il soggetto partner con ruolo di organizzatore anche di questa seconda edizione di FantaMacerata, che si svolgerà in piazza Mazzini quale luogo ottimale per ospitare la manifestazione, in virtù delle caratteristiche dell’evento e della migliore riuscita del medesimo. L’impegno economico a carico del Comune è di 30mila euro, somma che verrà in parte coperta (fino a un massimo del 70%), in caso di ottenimento dei fondi, dalle risorse derivanti dalla partecipazione al bando mentre su richiesta, adeguatamente motivata, da parte del soggetto partner, si provvederà alla liquidazione di un anticipo fino al 70% del costo totale del progetto per consentire a tale soggetto di sostenere le spese preliminari alla realizzazione dell’evento».

Il bando

Nello scorso anno partecipando al bando della Regione Marche con il progetto FantaMacerata, il Comune è risultato primo classificato tra i partecipanti alle nuove proposte progettuali, ottenendo un contributo regionale di 25.497 euro a fronte di un costo totale del progetto di 36.424 euro.

Prime indiscrezioni anche sul parterre dei partecipanti alla seconda edizione. Su tutti spicca la presenza del gruppo musicale dei Goblin del maestro Claudio Simonetti, la storica band nota per le colonne sonore di Profondo rosso e altri film horror, che si esibirà in concerto sabato 29 giugno, poi Luigi Cozzi, uno dei maestri indiscussi del cinema horror e fantascientifico in Italia, nonché storico collaboratore di Dario Argento, l'icona pop degli anni 80 Alberto Camerini che il 30 giugno farà ballare i maceratesi al ritmo di Rock'n'roll Robot, Stefano Fantelli e Marcello Mangiantini, rispettivamente autore e disegnatore del fumetto Zagor, Carmine Di Giandomenico disegnatore dei fumetti di Joker, Flash e Batman. A disegnare il manifesto ufficiale del FantaMacerata festival 2024 è stato il maestro Giancarlo Alessandrini fumettista noto per essere il creatore grafico di Martin Mystère.