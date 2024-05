Tanto rap, molto rock e una gran voglia di ballare a suon di musica: torna anche quest’anno il NoSound Fest al parco della Pace di Servigliano. La rassegna, giunta alla decima edizione, è organizzata da Best Eventi con il Comune, e quest’anno conta 8 appuntamenti.

La partenza

Si parte il 26 giugno con Calcutta, si finisce il 26 luglio con il “Teenage Dream” una festa anni 2000, e in mezzo altre sei date che a luglio porteranno sul palco di Servigliano anche i CCCP-Fedeli alla linea. «Contiamo – ha commentato il direttore generale di Best Eventi Andrea Cipolla – di portare complessivamente 50mila persone. A ogni live seguirà un “After show”, per il momento confermato il 13 luglio. Ormai il festival ha raggiunto un’importanza tale che sono gli artisti che chiedono di venire. É uno dei principali festival a livello nazionale». Il debutto dell’edizione 2024 del NoSound Fest, il 26 giugno, è affidato a Calcutta, il cui concerto finora ha venduto 10mila biglietti, primo nella speciale classifica di vendita dei tagliandi dei concerti del festival. Il cantautore originario di Latina, apprezzato per la sua voce unica con la quale canta brani carichi di emozioni, presenterà il suo nuovo disco e i successi precedenti che hanno caratterizzato la sua carriera. Il 29 arriverà Geolier, che torna live con la sua identità forte, che lo rende uno dei fenomeni musicali più eclatanti dell’Italia. Attaccato alle sue radici, Geolier, arrivato secondo all’ultimo festival di Sanremo, è ormai un punto di riferimento per l’urban italiano. A luglio arriverà Tedua, che il 12 a Servigliano porterà i suoi successi, mentre il 13 luglio sarà la volta di Tommaso Paradiso.

L’after show

Paradiso canterà i brani del suo ultimo album “Sensazione stupenda”, uscito lo scorso mese di ottobre, e non mancherà di cantare i suoi maggiori successi, hit del calibro di “Completamente” o “Riccione”, rispettivamente triplo e quadruplo platino, o ancora “Ricordami”, disco di platino. Dopo Paradiso ci sarà il primo degli After Show al momento noti. Durante i Jova Beach Party il palco di “SBAM!” faceva divertire e animava la festa fin dal pomeriggio e ora, i dj di quel tour, girano per fare nuovamente festa. Gemitaiz salirà sul palco il 19 luglio: il rapper romano si esprime non solo con le sue uscite discografiche, ma anche con mixtape paralleli che gli permettono di esprimersi e andare oltre le logiche degli album. In quest’ambito vanta collaborazioni con altri artisti tra cui Guè, Emis Killa, Fabri Fibra. Farà tappa il 20 luglio “Hellraisers” il progetto che vede sul palco due leggende viventi del rap italiano, Salmo e Noyz Narcos, che proporranno uno show che rimarrà sicuramente nella memoria del pubblico presente ad ascoltarli. Quarant’anni dopo il loro primo Ep, i CCCP-Fedeli alla linea tornano in tour e il 21 luglio arrivano a Servigliano come sempre liberi da etichette o confini, continuando a parlare al mondo di oggi. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur hanno raggiunto il successo nel corso dei decenni.

Il gran finale

Infine il 26 luglio una grande festa anni 2000 chiuderà la rassegna: dalle hit di Disney Channel alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molto altro.