Tanta roba all’orizzonte del Pergolesi Spontini Festival, tanti Comuni allineati e alleati per portare in rada una serie di eventi che farebbero impazzire l’ex organizzatore del Festival di Sanremo. Sotto lo slogan “Ci vuole un albero”, filo conduttore per riscoprire il rapporto tra uomo e natura col desiderio di raccontare la bellezza in tutte le sue declinazioni, vagando fra il fascino dei paesaggi che coinvolgono Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, San Paolo di Jesi, Ancona, Arcevia, Cingoli, Montecarotto, Serra de’ Conti, il cartellone del Festival propone concerti di musica classica, barocca, jazz e pop, spettacoli di prosa, incontri, eventi per bambini e famiglie, giochi, escape rooms tra i luoghi segreti di un teatro del ‘700.

Il genio

Il Festival Pergolesi Spontini celebrerà anche il genio del compositore jesino Giovanni Battista Pergolesi con una eccezionale scoperta musicologica: in prima mondiale, il 6 settembre, saranno eseguite dall’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone una nuova Sinfonia e cinque arie inedite tratte dalle versioni del 1732 e 1734 de Lo frate ‘nnamorato. Il Festival vero e proprio si aprirà a Maiolati Spontini il 21 luglio con il concerto “Rethinking Fernard Cortez” su celebri arie del capolavoro di Spontini e nuove composizioni appositamente commissionate a giovani compositori del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. Il 24 luglio inizieranno i grandi eventi sotto le stelle, a Piazza Federico II a Jesi, con lo spettacolo teatrale “Frà. San Francesco la superstar del Medioevo” di e con Giovanni Scifoni su musiche di Luciano di Giandomenico eseguite su strumenti antichi, regia di Francesco Brandi. Il 26 e 27 luglio arriveranno, sempre in piazza Federico II, rispettivamente Max Gazzè (con “Amor fabulas”) e Daniele Silvestri, con “Il cantastorie recidivo”; il 28 Sergio Rubini in uno spettacolo elegante e imprevedibile tra musica, narrazione e echi jazz (al pianoforte Michele Fazio) ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Il docu-concerto

Il 29 luglio va in scena il docu-concerto “Nature!” nuova produzione e commissione del Festival Pergolesi Spontini, con Marco Attura sul podio del Time Machine Ensemble e gli inediti documentari naturalistici realizzati da Alessandro Tesei, jesino, reporter, regista di servizi e documentari su disastri ambientali. Il 31 luglio si chiudono gli eventi di Piazza con “La grande opera in jazz”, per riscoprire le meraviglie del melodramma italiano in una chiave di lettura innovativa: le voci dei grandi cantanti lirici del ‘900, estratte da registrazioni storiche, duettano con la fantasia narrativa del pianoforte jazz di Danilo Rea. Dal 30 luglio, e per 4 appuntamenti tra prestigiose aziende vinicole del Verdicchio dei Castelli di Jesi, tornano i “Wine Concert”, format di successo del Festival Pergolesi Spontini che coniuga musica, turismo ed enogastronomia, con concerti e visite guidate con degustazioni. Si parte dalla Tenuta di Tavignano a Cingoli, e si prosegue il 2 agosto da Sartarelli a Poggio San Marcello, il 29 agosto a Casalfarneto di Serra De’ Conti, il 30 agosto a Vignamato di San Paolo di Jesi.

La musica per NeMO

Poi, scelti nel vasto carnet, segnaliamo che il 14 settembre la pianista Leonora Armellini donerà la sua musica al Centro Clinico NeMO di Ancona, attivo da giugno 2022 presso l’A.O.U. delle Marche ad Ancona e dedicato alla cura e alla ricerca per i bambini e gli adulti con patologie neuromuscolari e neurodegenerative. Poi “La Cenerentola” con adattamento di Saverio Marconi e il progetto Oltreoceano, musiche G.Carlo Aquilanti e Marta Tacconi al pianoforte. Il 15 settembre “I malefici” di Dario Vergassola.