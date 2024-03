Popsophia, oggi le due inaugurazioni i philoshow trasmessi in streaming

ANCONA La quattro giorni di riflessioni attorno al male sta per invadere la Mole Vanvitelliana di Ancona. Tutto è pronto per l'apertura del festival nazionale della pop filosofia diretto da Lucrezia Ercoli. Oggi, giovedì 21, in programma un pomeriggio di vernissage.

LEGGI ANCHE: Geolier e Ultimo, il duetto viaggia in rete all'una di notte: le ultime

Il programma

Per venire incontro alle centinaia di richieste di coloro che non sono riusciti a prenotare i posti a disposizione si è pensato ad una soluzione che raddoppia gli spazi: le serate dei philoshow in programma da domani a domenica alle 21.15 infatti oltre a svolgersi dal vivo all'auditorium della Mole saranno proiettati in streaming in contemporanea alla Sala Boxe con ingresso libero fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Si comincia oggi pomeriggio alle 18 con i saluti inaugurali e con la presentazione del percorso di allestimento della mostra "Pentagon" che sarà visitabile dalle 21 con visori Vr nella galleria virtuale e modulare di Popsophia MeGa. Oltre a Evio Hermas Ercoli partecipano Viviana Caravaggi con una riflessione sul mondo del metaverso e Roberto Cresti che parlerà dell'"Uomo Vitruviano". Alle 21.15 per consentire una più ampia partecipazione il recital di Ivan Talarico "Torta di male" assieme alla presentazione del tema e del libro omonimo di Lucrezia Ercoli "Lo spettacolo del male. Perché abbiamo bisogno di mostri" si spostano dalla sala Boxe all'Auditorium. Sarà presente anche Michele Capuani, direttore di Poliarte di Ancona con uno speech sull'estetica tra orribile e meraviglioso.