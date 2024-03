Geolier e Ultimo, il duetto viaggia in rete all'una di notte: le ultime

I rumors si erano fatti insistenti, i due erano stati visti insieme a Caserta, ma anche alla casina vanvitelliana del Fusaro.

Avvistamenti, non traveggole: uscirà sulle piattaforme all'una di notte di oggi "L'ultima poesia", il singolo che vede insieme Geolier ed Ultimo, una collaborazione nata da una mutua stima ed amicizia.

Takagi & Ketra produttori, l'anima del manager Enzo Chiummariello dopo l'operazione, i due avrebbero registrato anche un altro brano insieme, titolo "X", destinato al nuovo album del cantautore romano, annunciato per il 2025. Nel prossimo maggio, invece, dovrebbe arrivare il nuovo lavoro del rapper di Secondigliano, atteso in giugno al sabba del triplice sold out allo stadio Maradona.