Sanremo 2024, Geolier vince anche nei “mi piace”: 516mila like per il rapper napoletano

Non solo le copertine, Emanuele Palumbo - in arte Geolier - si è preso anche l'amore dei fan. Il 23enne rapper napoletano ha vinto infatti la classifica dei like arrivati durante i giorni del Festival di Sanremo 2024: 516mila i “mi piace” relativi ai contenuti che lo citano.

È quanto emerge da un’analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos che ha analizzato le conversazioni di web e social riguardanti il festival della canzone italiana nel periodo 1-11 febbraio.

I numeri premiano anche la vincitrice della gara Angelina Mango: oltre a vincere il Festival di Sanremo, l'artista di Lagonegro si aggiudica il podio per numero di follower sui social, durante la kermesse canora: +530mila l’incremento della fanbase per la cantante, seguita proprio da Geolier (+408mila), Ghali (+319mila) e Annalisa (+232mila).