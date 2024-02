Geolier, Sanremo e la vittoria di Angelina Mango: «Basta odio, la musica unisce»

«La musica non è odio ma unione». Così Geolier rompe il silenzio sui social in merito alle polemiche sulla vittoria di Angelina Mango, prima classificata al Festival di Sanremo, davanti a lui. Un gesto che dovrebbe porre fine agli scontri tra fanbase di questi ultimi giorni che ha messo sotto critica il rapper napoletano. Nelle ultime ore il rapper è tornato a Napoli, dove è stato accolto a Secondigliano, il suo quartiere, con fuochi d'artificio e fan che lo hanno acclamato fino a perdere la voce. E con un video Instagram, Geolier ha invitato i fan a smettere di alimentare odio nei confronti di Angelina Mango.

Le parole di Geolier

«Buongiorno a tutti ragazzi, oggi primo giorno a Napoli, infatti c'è il sole - ha sottolineato Geolier nel video Instagram -.

Sono grato di aver ricevuto tutto questo grande affetto dalla mia gente. Ieri però c'è stata una cosa che non mi è piaciuta ed è bruttissima. Ci sono dei video in cui io festeggio e salto con un coro "chi non salta Mango è". Ma non è così. Il coro è "Chi non salta juventino è". Ed io non sono juventino ma napoletano».

«Quello che conta ragazzi togliete tutto l'odio perché non esiste - ha continuato Geolier -. Voi credete che tra noi artisti c'è rivalità. No, forse c'è un po' di competizione ma è sana ed è finita già. Togliete l'odio perché la musica è unione, non è divisione. Dovete solo pensare che due ragazzini hanno scrito una pagina di storia nella musica italiana».

Il rapper napoletano ha aggiunto: «Basta. Andiamo avanti. Non pensate più a questo perché non esiste. Non c'è odio. Noi artisti ci vogliamo bene. La vincitrice merita sempre, adesso basta. Non continuiamo su questa cosa».