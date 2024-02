Eurovision 2024, Angelina Mango e i 28 cantanti da battere: chi può vincere

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo per Angelina Mango e la sua "Noia" si aprono le porte dell'Eurovision Song Contest. L'attesa è moltissima. Per gli italiani Loredana Berté, Jalisse, Marcella Bella e La Rua non c'è più niente da fare: tutti fino all’ultimo hanno sperato di volare a Malmӧ, in Svezia, e partecipare dal 7 all’11 maggio all’Eurovision Song Contest 2024 come rappresentanti di San Marino.

Jalisse premiati a “Una voce per San Marino”, ma non si presentano sul palco. Caos in diretta