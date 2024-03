Alfa a Verissimo, chi è il cantante? Età, altezza, il bullismo, il significato dell'ultimo tatuaggio, la vita privata e la carriera

Oggi, sabato 23 marzo, torna Verissimo. Tantissimi gli ospiti che arriveranno, dalle 16.30 nel salotto di Silvia Toffanin, tra loro anche Alfa reduce del successo di Sanremo 2024, scopriamo dunque qualcosa in più sul cantante.



Alfa chi è

Andrea De Filippi, in arte Alfa, è nato il 22 agosto 2000 (23 anni) sotto il segno del Leone a Genova. Attualmente vive a Milano per motivi lavorativi. Il cantante è reduce dalla sua prima partecipazione all'Ariston dove ha portato Vai!. Nella serata dei duetti Alfa si è esibito con Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sona, una performance che ha fatto emozionare i telespettatori.

Andrea De Filippi, cresce nel quartiere genovese di Quarto dei mille e dall'età di otto anni studia chitarra e pianoforte. Durante l'adolescenza guadagna una certa notorietà sulla scena rap locale partecipando a varie competizione di freestyle organizzate nella sua città. Nel 2019 si trasferisce a Milano per studiare Economia alla Bocconi.

Carriera musicale

Nel 2017 Alfa pubblica il suo primo mix-tape, “Alfa-Omega”, in collaborazione con alcuni artisti emergenti genovesi, all'interno era presente un brano chiamato “Chiara Ferragni” Nel 2018 ha partecipato ad X-Factor ma è stato scartato alle selezioni. Nonostante ciò però i brani “Dove sei?”, "Il giro del mondo", "Tempo al tempo", "Chiara Ferragni", "Testa tra le nuvole" e "Wanderlust!", totalizzano in breve tempo milioni di visualizzazioni su Youtube e su Spotify.La canzone "Cin cin", prodotta dall'amico e collaboratore Yanomi, ha superato quota 10 milioni di visualizzazioni.

Due gli album pubblicati finora dal cantante: "Before Wonderlust", uscito nel 2019, e "Nord", uscito nel 2021. Nel 2020 Alfa collabora con la cantante Annalisa, che partecipa alla realizzazione del singolo "San Lorenzo", prodotto sempre da Yanomi. Nel settembre 2022 il giovane rapper partecipa alla versione italiana di Snap, singolo di successo internazionale della cantautrice armena Rosa Linn. Tale collaborazione si aggiunge ad altre svolte nello stesso anno. Nel dicembre dello stesso anno pubblica la colonna sonora per la fiction di Rai "Confusi”. Nel 2023 pubblica il brano bellissimissima che scala in poco tempo le classifiche piazzandosi al quarto posto della TOP 50 di Spotify, quinto nella classifica Fimi e certificato anche il triplo disco di platino. A febbraio dopo il festival di Sanremo, terrà il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Perchè si chiama Alfa?

L’artista ha confessato di aver preso spunto dalla prima lettera dell’alfabeto greco, in memoria dei suoi trascorsi al liceo classico.

I successi

I successi di Alfa fino ad oggi: Bellissimissima (2023), Cin Cin (2019), 5 minuti (2022) , San Lorenzo (2021), ci sarò (2021).

Alfa ha sofferto a causa del bullismo?

Ha confermato lui stesso che crescendo a causa della sua timidezza e della sua forma fisica è stato bullizzato.

I tatuaggi

Amante dei tatuaggi Alfa ne ha davvero moltissimi, di piccole dimensioni, soprattutto sulle braccia. Quello più particolare è sicuramente il ritratto di Beppe Vessicchio che il rapper si è tatuato a marzo del 2024. «Una promessa è una promessa» scrive il cantante su Instagram e spiega meglio: «Un tatuaggio con il volto del maestro @peppevessicchioufficiale in caso di un buon Sanremo 2024? Detto, fatto»



Vita privata

Al momento Alfa non sembra essere impegnato, in passato è stato fidanzato con Sofia Marco, una giocatrice di pallavolo. Nel 2022 si vociferava che avesse cominciato a frequentare la tiktoker Sofia Cerio con la quale ha girato il video di bellissimissima un anno più tardi. La stessa ex protagonista del reality show Il Collegio ha però smentito l'ipotesi di una storia d'amore con Alfa.