Angelina Mango, Benedetta Rossi: «Non sono sua zia ma ci siamo affezionate l'una all'altra»

Benedetta Rossi è una delle food blogger italiane più seguite sui social: marchigiana di Altidona, in provincia di Fermo, grazie alla sua simpatia, alla sua bravura in cucina e anche alla sua umiltà è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fan, tra cui anche Angelina Mango.

La cantante originaria di Maratea ha, più volte, spiegato sui social quanto le piaccia seguire la cuoca e tenersi sempre informata sulle ultime ricette.

Anche Benedetta Rossi ha più volte fatto presente quanto le piaccia Angelina e il fatto di volerle bene.

Proprio per questi scambi d'affetto telematici, qualche follower ha ipotizzato che la cuoca potesse essere la zia della cantante.

Un dubbio affiorato perchè Angelina, dietro le quinte del Festival, è stata felice di potere ascoltare un messaggio vocale in cui la foodblogger la salutava e la incitava. Emozionata la cantante ha esclamato: «Sono felicissima, è come fosse mia zia!».

Nelle scorse ore poi con una storia postata sul proprio profilo Instagram, Benedetta ha chiarito tutto.

Ecco che cos'ha detto.

La storia Instagram di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha registrato alcune storie in riva al mare che, poi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La food blogger, sorridente, dice: «Allora, ci tengo a chiarire alcune cose perché si è creato un piccolo malinteso. Io non sono realmente la zia di Angelina Mango, però, lei ha più volte detto che mi considera come una zia. Si è affezionata a me perché ha detto che quando mi guarda si rilassa e io, allo stesso tempo, mi sono affezionata a lei perché capisco che sia una brava ragazza con dei sani valori e che è anche una tosta. Insomma, anche io mi sono affezionata a lei ma non siamo parenti e ancora non ci siamo incontrate di persona».

@angelinamango_ Nina, questa cosa mi fa impazzire, anche io sono innamorata di Benedetta Rossi, starei ore a guardarla, mi rilassa tantissimo e ho avuto anche il piacere di conoscerla dato che è marchigiana come me ed è simpaticissima 😍😍❤️❤️ pic.twitter.com/ZJ1TTeP4Nw — Deborah (@ZucchiniDz) July 12, 2023

Benedetta Rossi sui social

Benedetta Rossi è davvero molto amata sui social: i suoi video spopolano ovunque, specie su Instagram e Facebook dove conta una community di milioni di fan. Le sue ricette semplici ma davvero gustosissime hanno avvicinato tantissimi utenti social alla cucina.