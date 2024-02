Angelina Mango, la maledizione di Sanremo continua: «S'è rotto il sacchetto in cui tenevamo il premio»

Angelina Mango ha trionfato sul palco dell'Ariston vincendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante figlia d'arte, ha dimostrato tutto il suo talento, di cui aveva già dato prova ad Amici, portando in gara il brano “La Noia” che, fin da subito, è piaciuto al pubblico. Poi, Angelina ha emozionato il pubblico in platea e quello sul divano di casa, quando durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, ha reso omaggio a papà Pino Mango cantando una versione rivisitata e più intima della canzone “La Rondine”.

Quando la cantante è stata proclamata vincitrice non poteva proprio credere a ciò che stava succedendo e non stava più nella pelle dalla grande emozione. Finito il Festival, tramite le sue storie Instagram, Angelina ha raccontato che presa dall'entusiasmo ha perso la classica custodia rossa che contiene il premio di Sanremo e, per far sì che non si rovinasse, si è dovuta arrangiare in qualche modo.

Angelina Mango, qualche giorno fa, aveva chiesto aiuto ai suoi fan perché ha smarrito la custodia rossa in cui avrebbe dovuto sistemare il premio del vincitore di Sanremo, ovvero, la tanto ambita palma d'oro con leone che si consegna al primo classificato.

Della scatola di velluto nemmeno l'ombra e, quindi, la cantante aveva mostrato ai follower di essere costretta a spostarsi con il trofeo all'interno di un sacchetto di carta, anche per proteggerlo da eventuali urti.

In una delle sue ultime storie, Angelina si trova in aeroporto, molto probabilmente, sta tornando a casa, nella sua Basilicata dopo giorni di varie ospitate televisive e inquadra il nastro trasportatore su cui sopra c'è uno scatolone. Quindi, l'artista spiega: «La saga continua... si è rotto il sacchetto in cui tenevamo il premio, però, oggi lo porto a casa in salvo, almeno».

Angelina Mango sembra essere non credere ancora di avere vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Proprio nelle scorse ore, infatti, ha pubblicato una serie di foto inedite della sua avventura sanremese e ha fatto sapere ai fan di avere aggiunto nuove date al suo tour: «Che è successo questa settimana... Mentre cerco di non svegliarmi, abbiamo aggiunto una nuova data per il tour dei club a Milano».