Isola, Francesco Benigno attacca Vladimir Luxuria: «Minacciato per colpa tua. Io malato? Non mi fermerò mai senza le tue scuse»

Non c'è tregua o segno di pace tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno. La querelle tra la conduttrice dell'Isola dei Famosi e l'ex naufrago sta assumendo i toni di una faida che non sembra voler trovare un punto d'incontro. L'attore sulla sua pagina Facebook continua a caricare video e ad attaccare in particolare la conduttrice perché gli avrebbe dato del «malato che deve farsi curare». Un botta e risposta che non sembra volersi fermare. Ma andiamo con ordine.

Le accuse di Francesco Benigno

Francesco Benigno ha esposto nuovamente il suo punto di vista «Il Vladimiro Guadagno - ha sottolineato Francesco - ha scritto nella sua pagina che non starà zitta per una mia risposta ad un messaggio scritto da un suo fedelissimo . Un messaggio pesante, offensivo e ricco di minacce verso me. Lei ha pubblicato solo la mia risposta senza lo scritto di costui oscurando il nome di questo per tornare a parlare di me».

Per l'attore è tutta una manovra "acchiappa ascolti": «Ha fatto annuncio tattico dopo avere visto che grazie a me gli ascolti erano alti. Ci riprova con il Benigno gate, ma questa volta spero per scusarti di avermi dato del matto in diretta televisiva su canale 5, mentre io non avendo avuto né diritto di replica né contraddittorio tipo corea del nord, ho dovuto rispondere subito tramite social. Al contrario tuo ribadendo quello che tu stesso hai dichiarato in diverse interviste, di esserti prostit**to per soldi, quindi parole tue, come le foto condivise da altri profili fatte sempre da te e non certo da me, mentre invece manca la prova relazionata da un medico dove attesta che io sia malato come tu asserisci pubblicamente, e che ha sconvolto tutti i miei cari moglie figli, parenti amici fan».

L'ex naufrago pretende delle scuse da Vladimir. «A causa tua la gente spinta dall’odio che gli hai trasmesso inveisce contro di me scrivendomi le tue stesse orrende cose dette da te in prima serata - ha spiegato Francesco Benigno -.

Che cosa? Che devo farmi curare e che ho messo mano al collo al tuo Artur, falso e tutte le bugie e offese gravi che mi hai rivolto senza potermi fare difendere tutto in mano ai legali. Quindi spero che tu mi chieda scusa davanti agli italiani come hai fatto per offendermi, perché sappi che delle minacce che sto ricevendo da gente come te e per te non mi faranno fare altro che insistere perché si porti rispetto al sottoscritto e tu non l’hai fatto. Evita di spargere odio come tu hai fatto».

«Non mi fermerò mai senza le tue scuse pubbliche - conclude Benigno - Fai vedere a questo punto il certificato che attesti la malattia che tu dici che io ho. Vergognati e non venirmi a dire che io sono omofobo o cavolate del genere io sto parlando solo di te, gli altri a me non mi hanno dato del matto e quindi massimo rispetto per loro».