GfVip, nella casa Antonella Elia. Lory Del Santo: «Vediamo chi la domerà». Ufficiali altri due concorrenti

Grande Fratello Vip, comincia a delinearsi la lista dei partecipanti alla prossima edizione. Indicazioni importanti sui nomi sono giunte da Cr4 - la Repubblica delle donne, la trasmissione di Piero Chiambretti in onda su Rete4. Alfonso Signorini, invitato ieri sera tra gli ospiti ha rivelato che Antonella Elia è una concorrente ufficiale della prossima edizione. «È ufficiale #gfvip alfosignorini #spoilerbelli», scrive su Instragram la Elia, postando un video che la ritrae dentro la famosa stanza rossa e con in sottofondo la sigla del Grande Fratello, prima come una sagoma irriconoscibile e poi sul finale, quando si accendono le luci, felice e sorridente.

Svelati anche i nomi di altri due concorrenti: Adriana Volpe e Michele Cucuzza. «La prossima concorrente del Grande Fratello Vip la porto via, è Antonella Elia», ha annunciato ieri Signorini tra gli applausi del pubblico. Dopo essere stata fatta salire sul palco la ex ragazza di 'Non è la Raì ha detto: «Piero mi dispiace la tradisco». «Non è possibile - ha scherzato Chiambretti - mi portano via i pezzi, avevo già comprato il regalo di nozze per il suo futuro matrimonio, questa è la maledizione del programma». «Il Grande Fratello è terribile. Penso che lei ne possa uscire veramente malamente, con le ossa rotte», ha detto ridendo Cristiano Malgioglio, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017. «Avrà un grande successo questa ragazza perché è carina, spontanea ed è vera - ha sottolineato Iva Zanicchi - deve solo imparare a controllarsi leggermente», «Fa bene ad andare perché nel ruolo di bisbetica è perfetta, è magnifica. Va domata, vedremo chi la domerà», ha aggiunto Lory Del Santo. «Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe perché vi assicuro che ci saranno dei bei match», ha assicurato Signorini.

ANTONELLA ELIA E IL POST SU INSTAGRAM

Ultimo aggiornamento: 15:36

