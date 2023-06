Adriana Volpe, le minacce dell'ex marito Roberto Parli: «Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine»

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono separati dopo più di dieci anni di matrimonio nel giugno 2021. Dopo pochi mesi la conduttrice ha presentato querela nei confronti dell'ex accusandolo di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla Volpe, sta ora affrontando il processo. Ieri in aula presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma sono stati ascoltati conoscenti e amici della donna, che hanno raccontato di come il loro rapporto sia degenerato in concomitanza con la partecipazione di Adriana al Grande Fratello Vip. «Sei una z..., quando esci ti rovino la vita»: questa è solo una delle frasi rivolte da Parli alla ex moglie, secondo le testimonanze raccolte dal Messaggero.

Adriana Volpe, le minacce dell'ex marito

Un'amica di Adriana Volpe ha raccontato in aula che, nel periodo della partecipazione della showgirl al GFVip, era solita andare a casa della coppia per gardare insieme a Parli e alla figlia le puntate del reality e controllare la bambina.

In quelle occasioni, ha avuto modo di sentire le minacce: «Sei una p..., quando esci ti rovino». La testimone parla anche di un abuso di alcol: «A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo». Gli insulti non si limitavano alla durata della puntata: «Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita». Poi, le minacce conservate nei messaggi vocali: «Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere».

La figlia

Parli, a detta della testiomone, sarebbe stato volgare anche in presenza della figlia, e durante l'assenza della madre avrebbe anche trascurato le sue esigenze: «Non le faceva fare i compiti, non la portava a scuola». Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello allo scoppio della panedemia, ma una volta tornata a casa la situazione è peggiorata: «Adriana era talmente turbata che aveva difficoltà a parlare».