MACERATA Count down per il Carnevale maceratese che quest’anno taglia il traguardo della 33esima edizione sempre nel segno dell’organizzazione della Pro loco di Piediripa e del Comune, con il patrocinio della Provincia.

Dopo lo spostamento ad aprile dello scorso anno, l’appuntamento torna nel periodo tradizionale carnevalesco, il 19 febbraio, quando nell’ovale dei Giardini Diaz ci sarà il grande corso mascherato e si alterneranno gruppi, carri allegorici, bande musicali e folcloristiche, con premi alle maschere ed ai carri migliori.



Contemporaneamente ci sarà anche la Fiera di Carnevale, con diversi operatori commerciali che allestiranno le bancarelle in piazza Garibaldi e ai Giardini Diaz. Madrina del 33esimo Carnevale Maceratese sarà Adriana Volpe, conduttrice televisiva ed ex modella, divenuta un volto noto nella Rai, per aver condotto “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri” mentre negli ultimi tempi è passata nelle fila di Mediaset, ricoprendo il ruolo di opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Per la Volpe si tratta di un bis, un ritorno a Macerata dove ha ricoperto sempre il ruolo di madrina del carnevale nell’edizione del 2010. Al Carnevale maceratese prendono parte carri allegorici, gruppi mascherati e anche un carro che lancia coriandoli, caramelle e offre enogastronomia locale, majorette, alfieri e musici storici. Alla fine della sfilata, vengono premiati i migliori carri.

«Verranno gruppi anche dai paesi vicini come Montegranaro, Mogliano, oltre che da Madonna del Monte dove ci sono amici affezionati a questo evento – dice Pina Ramaccioni della Pro loco di Piediripa -. Cinque i carri allegorici che sfileranno e non è stato affatto semplice poterli avere nel nostro carnevale, sia perché nello stesso periodo si svolge la sfilata a Civitanova e poi perché anche nei carristi le vocazioni sono sempre di meno».

Nel programma ci saranno pure quattro bande musicali, la banda “Città di Petriolo”, “La Lombarda” anni ‘70 di Santa Maria Nuova, il corpo Bandistico Cittadino di Polverigi, gruppo storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi”, poi il trenino per i bambini che arricchirà il corso mascherato. Ingresso gratuito e vino offerto dall’Azienda Lucangeli mentre i dolci li porterà la Pro loco di Piediripa. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 26 febbraio.