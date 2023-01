CIVITANOVA - Il mondo della scuola in lutto per la scomparsa della maestra in pensione, Fabiola Fabbrichesi (in foto). Si è spenta a 87 anni a Civitanova. Era la mamma dell’ex assessore Cristiana Cecchetti. Ha insegnato a generazioni di civitanovesi, ma all’inizio della sua carriera è stata insegnante nelle zone dell’entroterra tra Penna San Giovanni e Gualdo.

Ha lasciato un ricordo indelebile in ogni suo allievo, tanto che molti ex studenti erano rimasti in contatto con lei. Si è spenta all’ospedale di Civitanova dove era ricoverata a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Oltre alla figlia lascia il marito Enzo Cecchetti e il nipote Paolo Maria. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pietro, muovendo dalla camera ardente allestita all’obitorio di Civitanova Alta.