Wanda Nara e il sesso con Icardi: «Se la partita è andata male, nemmeno mi guarda...»

Ultimo aggiornamento: 16:30

Non è mai banale, Wanda Nara , nelle sue interviste e apparizioni in tv. La moglie di Mauro Icardi , ex bomber dell’Inter che ora sta facendo le fortune del(dove si trova però solo in prestito) è stata ospite di CR4 La Repubblica delle donne, di, nella puntata del 18 dicembre.Wanda ha parlato tra le altre cose dei ‘consigli’ sessuali diai suoi giocatori, e ha preso come esempio il suo rapporto con Mauro: «Prima di giocare non fa niente - ha detto Lady Icardi -. Solo dopo la partita, se è andata bene. Se invece la gara va male non mi vuole nemmeno vedere».Il loro amore è stato sempre molto chiacchierato, perché Wanda era sposata con Maxi Lopez , compagno di squadra dello stesso Icardi all'epoca nella Sampdoria. Ma lei specifica: «Io ho lasciato Maxi, sono tornata in Argentina e solo dopo ho iniziato una storia con Mauro. Lui era giovanissimo, aver trovato una persona come lui è stato importante». «L’ho scelto anche perché lui amava già i miei bambini, penso che Maxi debba esserne orgoglioso».​