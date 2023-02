MACERATA - Tutto pronto per il Carnevale maceratese, giunto alla 33^ edizione, organizzato dalla Pro loco di Piedirpa con il patrocinio del Comune di Macerata, che si svolgerà domenica 19 febbraio nella tradizionale location dei giardini Diaz. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore agli eventi Riccardo Sacchi, del presidente e della segretaria della Pro loco, Romualdo Rapanelli e Pina Ramaccioni.



I carri allegorici e i gruppi mascherati daranno vita a una giornata che si prospetta di grande festa, divertimento e spensieratezza e che avrà come madrina e ospite d’onore la conduttrice televisiva Adriana Volpe che si è detta felice di tornare a Macerata. «Passione, attaccamento alla città e voglia di far vivere un momento di spensieratezza e divertimento; la Pro loco di Piediripa, anche in questo 33esimo anno, ha dimostrato di saper proporre un Carnevale originale, moderno e innovatiovo». «Regaleremo alla città e a tutti coloro che arriveranno a Macerata una domenica di festa come è nelle nostre migliori tradizioni – è intervenuto l’assessore Sacchi -. Il Carnevale rappresenta un invito alla festa e al sano divertimento per bambini e famiglie, generando al contempo un significativo ritorno in termini di immagine per la nostra città». «Anche quest’anno, sempre con tanto entusiasmo, abbiamo organizzato il Carnevale che ci ha regalato ogni volta tante soddisfazioni e fatto registrare una partecipazione di pubblico veramente notevole, in aumento di anno in anno nonostante le difficoltà - hanno detto il presidente Rapanelli e la segretaria Ramaccioni-. Ci siamo sempre prodigati per mantenere l’iniziativa come una delle grandi manifestazioni per la città, grazie soprattutto ai nostri instancabili collaboratori e anche alla vicinanza e il sostegno dell’amministrazione comunale, alla quale va il nostro ringraziamento, in modo particolare al sindaco Parcaroli e all’assessore Sacchi. Dopo le difficoltà dovute alla pandemia quest’anno abbiamo avuto grandi problemi nel reperire carri allegorici e gruppi mascherati a causa dei problemi che i carristi devono affrontare. Non è stato semplice. Noi però siamo quelli che non mollano mai: ci siamo riusciti e pure alla grande».



Da Potenza Picena arriverà il carro “Mangiafuoco – La potenza del Carnevale”, da Montegranaro “Benvenuti al polo”, da Monte San Giusto “Herbie maggiolone tutto matto” e da Corridonia “Looney Tunes Show”. A questi si aggiungeranno quelli allestiti dagli infaticabili soci della Pro loco di Piedirpa, “Dolce carro” con leccornie, dolci e vino offerti dalla Pro Loco e dall’azienda agricola Lucangeli e quello di apertura della sfilata con tutti i collaboratori dell’associazione e le loro famiglie. Previsto il trenino del Carnevale Maceratese, dove potranno salire i bambini in maschera seguiti a piedi dai genitori, e la partecipazione di gruppi mascherati che allieteranno la kermesse e sono “Il gobbo di Notre Dame” dell’associazione I Nuovi Amci di Macerata, “Insieme lasciamo il mondo migliore di come lo abbiamo trovato” del gruppo Scout Salesiani Macerata 2, “Il gladiatore e gli antichi romani” di Montefano, “I frati ecoconfortuali e il miracolo del vino” da Sarnano, “Gli elfi della fortuna” di Madonna del Monte, “La Mogliano veneziana” di Mogliano, “A s…passo con Moira” da Passo di Treia, “Paw Patrol” da Mogliano e Gli Scapestrati.