GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli rivelano: ecco chi non volevamo

Al termine del GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli fanno un bilancio generale. In una intervista a Chi Magazine, le due opinioniste hanno fatto rivelazioni a cuore aperto. In merito alla domanda su quale concorrente non avrebbero scelto per il programma, entrambe hanno risposto: Tommaso Eletti. Il ragazzo è conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, dove si è mostrato incoerente con la fidanzata Valentina Nulli Augusti.

«Non è riuscito a entrare nelle dinamiche del programma, infatti è stato il primo a uscire», ha sottolineato Sonia. «Ne avrei fatto volentieri a meno», la risposta di Adriana in riferimento alla partecipazione di Tommaso Eletti al programma. Naturalmente, le due opinioniste, alle restanti domande, hanno risposto in modo differente.

Continuando, poi, Bruganelli ha spiegato che il suo preferito è stato Giucas Casella, mentre Volpe ha eletto a proprio beniamino Aldo Montano. Momento più emozionante? Per Lady Bonolis il ritorno nella Casa di Giucas, per la trentina il caloroso discorso di Imma Battaglia rivolto alla compagna Eva Grimaldi.

«L’incomprensione in studio con Alfonso, senza dubbio» ha detto Sonia in merito alla situazione in cui si è più arrabbiata, ricordando l’episodio in cui, in piena diretta, lasciò lo studio, minacciando di andarsene per sempre, salvo poi tornare sui propri passi. Adriana ha invece citato Alex Belli per l’infinito teatrino inscenato per mesi, grazie alla complicità di Delia Duran e Soleil Sorge.

E su un eventuale ritorno al Grande Fratello Vip 7? Adriana ha risposto affermativamente, evidenziando che al fianco dell’amico e collega Alfonso Signorini accetterebbe qualsiasi sfida; Sonia ci è andata con i piedi di piombo, spiegando che dopo 49 dirette in prima serata su Canale Cinque ha tutto in mente fuorché pensare, per ora, ad un ritorno.

