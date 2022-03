Michelle Hunziker (dopo l'addio a Trussardi) bacia un altro uomo: «Ecco è il suo nuovo amore»

Michelle Hunziker (dopo l'addio a Tomaso Trussardi) bacia un altro uomo: «Questo è il suo nuovo amore». L'indiscrezione. Dopo 10 anni d'amore che hanno fatto sognare milioni di fan Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. La notizia è arrivata come una doccia gelata per tutti un paio di mesi fa e da allora il gossip non ha smesso di cercare colpe e colpevoli. Mentre Tomaso ha messo a tacere ogni rumors che lo vedevano vicino a Noemi Michelini, nipote e assistente di Elisabetta Franchi, con cui l'imprenditore è stato avvistato più e più volte, Michelle ha adottato una tattica diversa: il silenzio.

Il settimanale tedesco Bunte pubblica il bacio tra Michelle Hunziker e il dottore Giovanni Angiolini (ex Gf ed ex Fatti Vostri). pic.twitter.com/5QCieEnb9a — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 16, 2022

Michelle Hunziker pronta per un nuovo amore?

Per lei, secondo i pettegolezzi, c'era già pronto Eros Ramazzotti (ex marito e padre di Aurora) per un romantico revaival, poi è spuntato Carlo Piazza, un modello 14 anni più giovane della showgirl svizzera. E ora lo scoop arriva dalla Germania. Michelle Hunziker starebbe frequentanto un noto dottore protagonista del Grande Fratello 14. «Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker». Questo il titolo in copertina del magazine Bunte, in cui si vede la conduttrice fotografata mentre bacia sulla bocca (con mascherina) l'avvenente chirugo. Ma di chi si tratta? Di Giovanni Angiolini, medico di 41 anni sardo.

Chi è Giovanni Angiolini

Di Giovanni sappiamo che è nato il 13 gennaio del 1981 a Sassari. Riesce a realizzare il suo sogno di diventare medico e si specializza in ortopedia. Nel 2015 entra nella casa del Gf e si fa conoscere ai telespettatori che lo ritroveranno poi in rubriche di salute a I Fatti Vostri e come ospite in diversi Talk Show. Angiolini, dopo essere stato al centro del gossip nostrano per via della relazione avuta con Mary Falconieri, è sparito dai radar della cronaca rosa fino a ora. Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato l’indiscrezione sul loro conto. Ma il gossip ne vuole sapere di più, ne ha bisogno.

