Anche Loredana Lecciso tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 dopo l'annuncio di Rita Rusic

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma ormai sembra questione di giorni: tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ci sarà anche Loredana Lecciso. Dopo l'annuncio ufficiale di Rita Rusic, quindi, si inizia a formare a piccoli passi la lista dei concorrenti del reality show, che per la prima volta sarà condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi è stato chiaro: basta nomi semisconosciuti, ci vogliono i vip più famosi d'Italia. Ed il nome di Loredana Lecciso, già uscito qualche tempo fa, risponderebbe ai requisiti imposti da Signorini.

A parlare dell'eventualità di partecipare al Gf Vip era stata, qualche tempo fa, Loredana Lecciso. L'ex compagna di Al Bano, però, aveva spiegato: «Non vorrei farmi vedere senza trucco e non so se sono pronta a chiudermi dentro la Casa». I dubbi, però, ora sarebbero stati sciolti, come riporta TvBlog, il primo a lanciare l'indiscrezione.

Restano tanti dubbi sugli altri possibili concorrenti (si è parlato di Clizia Incorvaia, Cicciolina, Adriana Volpe, Hoara Borselli, Barbara Alberti, Megan Montaner, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia e Mariano Catanzaro), mentre i due opinionisti sono già stati annunciati ufficialmente: in studio con Alfonso Signorini, infatti, ci saranno Pupo e Wanda Nara.

