Fiorella Mannoia a piedi nudi a Sanremo 2024, il perché della scelta (c'entra il Fantasanremo) e chi lo ha fatto prima di lei

Fiorella Mannoia, in abito lungo bianco, arriva sul palco dell'Ariston a piedi scalzi, come aveva ipotizzando nei giorni scorsi. L'obiettivo è conquistare punti al Fantasanremo (+5 punti). La cantante del resto è abituata anche nei suoi concerti a togliere le scarpe con i tacchi.

A piedi nudi a Sanremo, chi lo ha già fatto

Non è una novità per l'Ariston: l'anno scorso fu Madame a salire sul palco. Ma la vera pioniera è stata Sandie Shaw nel 1970. L'artista britannica, già vincitrice di un Eurovision nel 1967, nel 1970 partecipò al festival in coppia con Pino Donaggio con il brano Che effetto mi fa. Poi nel 1996 fu la volta di Marina Rei, pantaloni a vita bassa e piedi nudi.

«Ho cominciato con incoscienza, per questo su quel palco avevo tolto le scarpe. Perché mi sentivo più a mio agio senza, stavo più comoda», ha detto nel 2017 a Repubblica. Nel 2001 fu poi la volta di Anna Oxa con "L'eterno movimento", in cui ballava scalza ritmi tribali.