Fiorella Mannoia in concerto lunedì al teatro delle Muse di Ancona: ecco dove trovare i biglietti

ANCONA - “La Versione di Fiorella Tour 2022”, il live in cui Fiorella Mannoia interpreta i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”, farà tappa lunedì 14 marzo, ore 21, al Teatro delle Muse di Ancona.



Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata. Ad accompagnare Fiorella sul palco i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.



Biglietti disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): poltronissima 69,00 – poltrona 65,00 – prima galleria 65,00 – palco di prima fila 65,00 – seconda galleria

45,00 – palco di seconda fila 45,00 – terza galleria 35,00 – palco di terza fila 35,00 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 20, al botteghino del teatro.



Restano validi i biglietti acquistati per le precedenti date rinviate a causa delle restrizioni governative finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19.



