Fiorella Mannoia, nuove date live nel suo tour. C'è anche un appuntamento nelle Marche

JESI - Si aggiungono nuovi appuntamenti estivi per vedere sul palco Fiorella Mannoia con “La versione di Fiorella Tour - Estate". I concerti vanno ad arricchire il già fitto calendario live di Fiorella Mannoia che da marzo è in scena nei teatri con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Queste le prime date del tour estivo confermate in calendario (il tour è organizzato da Friends & Partners):

8 luglio ROMA Cavea Auditorium Parco Della Musica NUOVA DATA

22 luglio NAPOLI Palazzo Reale Summer Fest – Giardino Romantico Di Palazzo Reale NUOVA DATA

31 luglio JESI Festival Pergolesi Spontini – Piazza Federico II NUOVA DATA

7 agosto GUALDO TADINO (PG) Festival Suoni Controvento – Valsorda (ore 17,30) NUOVA DATA

10 agosto ASIAGO (VI) Asiago Live – Piazza Carli NUOVA DATA

13 agosto LECCE Piazza Libertini NUOVA DATA

17 agosto MAIORI (SA) Porto Turistico NUOVA DATA

19 agosto SIRACUSA Teatro Greco NUOVA DATA

20 agosto BAGHERIA (PA) Piazza Stazione NUOVA DATA

21 agosto PARTANNA (TP) Teatro Lucio Dalla NUOVA DATA

