Fiorella Mannoia posta il video su Instagram: «Sto mangiando l’ultimo arancino». I fan la correggono: «Non si dice così»

Arancina o arancino? Naturalmente si parla della palla di riso panata e fritta e ripiena che partendo dalla Sicilia ha invaso il pianeta. Da che mondo e mondo, fin dai tempi dei Normanni ci si interroga: «Si dice arancino o arancina?», insomma alla «catanese» (arancino), o alla «palermitana» (arancina)? Lo sa bene Fiorella Mannoia che, conquistata dalla cultura gastronomica siciliana, nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La cantante Fiorella Mannoia sui social

«Oggi ultimo giorno di Sicilia e ultimo arancino (ho chiesto e mi hanno detto così) - ha sottolineato la Mannoia nel video pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Mi dispiace andare via perché amo la Sicilia. Grazie per tutto l'affetto che mi avete regalato in questi tre concerti. Non potevo non approfittare assaggiando queste due prelibatezze. Adesso sì che posso andare. Grazie di tutto amici siciliani». I fan non ci hanno pensato due volte a commentare il video della cantante. «A Palermo si chiama arancina», ha scritto una fan. E ancora: «Ti hanno detto male Fiorè. Si chiama arancina». «Arancino a Catania e arancina a Palermo». «A Palermo e provincia l'arancina è femmina: tonda e bella come una donna sicana», ha scritto un'altra fan.

La terminologia

Arancino a arancina? A dirla tutta, il motivo è la tendenza all'utilizzo del termine “arancina” nella Sicilia occidentale, a Palermo, vista con la forma in genere tonda. Che diventa però “arancino” nella parte orientale, a Catania, dove invece quasi sempre ha una forma appuntita, ispirata forse alla sagoma dell'Etna.