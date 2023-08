Britney Spears, Sam Asghari dopo il divorzio perde migliaia di follower: ecco i vip in “fuga”

La notizia del divorzio tra Britney Spears e l'ormai ex marito Sam Asghari ha fatto il giro del mondo: in questi ultimi giorni non si è parlato d'altro e questo perché, ogni ora, escono nuovi dettagli sulla questione. C'è chi sostiene che i due si sarebbero separati per incompatibilità caratteriali, il modello iraniano, invece, accusa Britney di essere stata più volte violenta, mentre, lei, dal canto suo, pensa di essere stata tradita. Tre versioni diverse che, però, hanno fatto scatenare i fan della cantante contro Sam che, ora, su Instagram ha perso migliaia di follower.

Quando due star si separano o divorziano e uno dei due partner non è esattamente noto come l'altra persona, ecco che sui social si verifica subito il classico "unfollow di massa". Ad esempio, nel caso di Britney Spears e Sam Asghari, i fan della cantante di "Toxic" si sono detti: «Ha ferito lei? Allora perché dobbiamo continuare a seguirlo?». Proprio per questa "filosofia", ecco che il modello iraniano sta per scendere sotto i tre milioni di follower e questo è successo dopo poche ore dall'annuncio del divorzio. Cifra bassa per uno come lui che, prima, grazie anche all'influenza di Britney contava quasi quattro milioni di fan. Oltre ai numerosissimi ammiratori di Britney, dal profilo di Sam "sono scappati" anche vari vip.

I vip che non seguono più Sam Ashgari

Tra le persone vip che hanno rimosso Sam Asghari dalla propria lista di "seguiti" su Instagram ci sono: Madonna e Paris Hilton, grandi amiche di Britney Spears, ma anche, Selena Gomez, Lindsay Lohan, Kesha e Drew Barrymore.