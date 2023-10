Britney Spears: «Ero rimasta incinta di Justin Timberlake, lui mi ha costretto ad abortire»

L'attesissimo memoir The Woman in Me di Britney Spears sta per uscire in libreria e le prime anticipazioni sono emerse oggi sul magazine People. «Sono stata infantilizzata in un modo che mi faceva perdere pezzi», afferma la popstar a proposito della custodia legale a cui per 13 anni, fino al due anni fa, l'ha assoggettata il padre Jamie: «Ero diventata una bambina-robot».

Il controllo della famiglia di Britney. «Ero diventata una bambina-robot»

Britney, nel libro pubblicato da Simon and Schuster, attacca Jamie e il resto della famiglia per il ferreo controllo che per tanti anni è stato esercitato su di lei: «A ripensarci mi dà la nausea», afferma. «Ero diventata un robot, ma una specie di bambina robot.

La custodia legale mi aveva privato del mio essere donna. Mi aveva privato della libertà. Più che una persona sul palcoscenico, ero diventata una entità. Ho sempre sentito la musica nelle mie ossa e nel sangue: loro me l'avevano rubata».

The Woman In Me uscirà il 24 ottobre: «Ero diventata l'ombra di me stessa», afferma la 41enne cantante a proposito degli anni della custodianship, un istituto legale riservato di solito a persone non in grado di intendere e di volere o molto anziane: «Non c'era modo per me di comportarmi come un'adulta, perché loro non mi trattavano come un'adulta. Così regredivo all'infanzia, ma poi la parte adulta di me riprendeva il sopravvento, tranne che il mio mondo non me lo consentiva». Nel giugno 2021 la Spears, testimoniando via audio in tribunale con toni appassionati, aveva convinto la giudice a revocarla nell'arco di pochi mesi.

La nuova vita

In una nuova intervista con People in vista della pubblicazione del memoir, la popstar spiega che fin dall'inizio della sua carriera aveva lasciato che altri parlassero per lei: «Ora sono finalmente libera di parlare di me e raccontare la mia storia senza conseguenze. Ed è arrivata l'ora di alzare la voce». Britney ha detto che lo sta facendo anche per i fan: «Meritano di sentire la mia versione. Niente più complotti e niente più bugie. Sono io, finalmente in controllo del mio passato, del mio presente e del mio futuro».

Tmz: il figlio da Justin Timberlake e l'aborto

Il memoir, oltre al "j'accuse" nei confronti della famiglia, contiene sicuramente particolari esplosivi: ci sarà ad esempio, secondo Tmz, la rivelazione che nel 2000, quando entrambi avevano 19 anni, Justin Timberlake la mise incinta e, nonostante la sua riluttanza, la convinse ad abortire. Justin e Britney sono stati insieme dal 1999 al 2002 e né l'uno né l'altra hanno mai svelato il perché si sono lasciati. Britney ha poi sposato nel 2004 Kevin Federline da cui ha avuto due figli, Sean e Jayden di 17 e 16 anni, e da cui ha divorziato nel 2006.