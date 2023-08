Britney Spears, il marito Sam Asghari ora minaccia: «Rivelerò dettagli imbarazzanti»

Ormai i tabloid inglesi e statunitensi non hanno dubbi: Britney Spears e il marito Sam Asghari sono a un passo dal divorzio. Secondo quanto rivelato da alcuni fonti vicine alla coppia, che era convolata a nozze un anno fa, la pop star e il modello sarebbero arrivati a un punto di non ritorno.

I rumor di una loro lite esplosiva, che ha portato il modello iraniano-americano ad abbandonare la loro villa, sembrano trovare sempre più conferme. E, adesso, ci sarebbero di mezzo anche minacce importanti nei confronti della principessa del pop...

Dettagli imbarazzanti

Secondo quanto riferito dal Mirror, Britney Spears è vittima di un ricatto da parte di quello che a breve potrebbe diventare il suo ex marito.

Mentre i fan della pop star sono rapiti dalle tante voci di gossip che si stanno succedendo nelle ultime ore, Sam Asghari è pronto a giocare la carta del tutto e per tutto.

Secondo quanto si apprende, infatti, i due prima del matrimonio hanno siglato un accordo matrimoniale che, adesso però, il modello vorrebbe fosse rivisto a causa di quanto accaduto recentemente. Alla base della lite furiosa tra i due, infatti, sembrerebbe esserci un tradimento da parte di Britney Spears nei confronti del marito e lui vuole a tutti i costi divorziare.

Il ricatto

Ma, prima di farlo, pretende che il loro accordo prematrimoniale sia ridiscusso. A quanto pare, infatti, Britney Spears è una donna che, nonostante la lunga pausa dal mondo dello spettacolo, vale circa 70 milioni di dollari. Questo il tesoretto nelle tasche della cantante che, però, sembrerebbe essere vincolato.

Dopo la lunga disputa in aula con il padre, proprio per la gestione del patrimonio, molti di quei soldi sono stati vincolati in favore dei figli. E, a quanto pare, sembra che Sam Asghari prima di sposarla abbia firmato un accordo che tutti i soldi guadagnati prima del matrimonio non sarebbero entrati nelle dispute legali di un possibile divorzio.

Una clausola che, in vista della separazione, il modello vuole ritrattare. E sembra avere dalla sua parte delle informazioni che potrebbero convincere la moglie a sedersi al tavolo delle trattative. «Cambiamo l'accordo o rivelo al mondo dettagli imbarazzanti», avrebbe minacciato.

Al momento da parte di Britney non sembra esserci stata una risposta, ma secondo quanto si apprende dalle fonti vicine alla coppia, quello che sa Sam potrebbe preoccuparla molto... Una nuova telenovela di gossip è pronta a scoppiare e i tanti appassionati sono pronti a gustarsi ogni singolo capitolo della vicenda che si preannuncia ricca di colpi di scena.