Britney Spears, topless a cavallo e nuovo tatuaggio. Dopo la separazione da Sam Asghari: «Sono così emozionata»

Il nuovo tatuaggio di Britney Spears ha insospettito i fan. Il disegno di un serpentino rosso, sulla parte inferiore della colonna vertebrale, potrebbe significare il lasciarsi alle spalle le malelingue. Non è, quindi, un caso che arrivi dopo la separazione da Sam Asghari.

«Il mio nuovo tatuaggio del serpente, ragazzi. Sono così emozionata, sì», ha detto nel video social che ha condiviso su Instagram.

A parte il suo recente tatuaggio, Britney Spears è sempre più attiva sui social media da quando si è separata dal marito. In un recente video, infatti è apparsa anche in topless a cavallo nel deserto sostenendo che per quanto facesse caldo avrebbe dovuto girare nuda.

Nuovo tatuaggio

Pantaloncini di jeans bianchi a vita bassa e un top corto floreale con spalle scoperte: questo l'outfit con cui la cantante si è mostrata nella clip condivisa sui social con i suoi fan.

Con i follower, infatti, ha condiviso anche il momento esatto in cui veniva punta dall'ago per il tatuaggio, mostrando, silenziosamente un po' di dolore in volto.

«In realtà non fa così male», pronuncia nelle immagini.

Il divorzio

Il divorzio è arrivato dopo le denunce dell'attore che sostiene che Britney Spears lo abbia tradito e abbia usato spesso la violenza nei suoi confronti. La cantante, oggi, reagisce mostrandosi felice e divertita del tempo che trascorre in sua assenza.