Britney Spears: «Un pizzico di veleno rende il cibo delizioso. Justin Timberlake? Gli chiedo scusa per ciò che ho scritto nel libro»

Britney Spears ha ottenuto solo due fa anni quella libertà tanto rivendicata per più di 10 anni. Il suo patrimonio e le sue scelte di vita, anche quotidiana, erano controllate dal padre che, nel 2021, ha perso la tutela della figlia e la gestione dei suoi beni. Sui social, la cantante ha confessato che, prima di un anno e mezzo fa - e cioè prima che riconquistasse il diritto a scegliere per se stessa - non aveva idea di quanto fosse delizioso il cibo condito da una buona dose di "veleno". Ma a cosa si riferisce l'autrice di Toxic?

Il post

Su Instagram Britney ha pubblicato un'illustrazione di due drink: uno sembra un margarita a base di tequila e anguria, l'altro un cocktail a base di lavanda, in entrambi i bicchieri compaiono due donne immerse nella bevanda alcolica. Che sia questo il misterioso "veleno" decantato dalla pop star? Nella didascalia Spears spiega che è libera di bere alcol solo da poco, ma non le è dispiaciuto astenersi così a lungo. «Sapete amici, non trovo che sia stata una cattiva decisione da parte della mia famiglia quella di tenermelo nascosto per 15 anni!», ha scritto ironicamente la cantante di One more Time.

Le scuse

L'uscita del libro autobiografico di Britney Spears, The woman in me, ha fatto scalpore: in quelle pagine la cantante ha finalmente raccontato la sua verità, il successo e la fama, ma anche gli abusi e le perdite che l'hanno inghiottita dall'età di 16 anni, quando tutto il mondo già conosceva il suo nome. Tra le pagine del libro è comparso anche il nome di Justin Timberlake, con il quale Britney aveva avuto una storia dal 1999 al 2002.

La pop star l'ha accusato di averla costretta ad abortire dopo essere rimasta incinta. Lui ha sempre negato i fatti, così come di averla tradita continuamente durante la relazione.

A distanza di un paio di mesi dalla pubblicazione del libro, Britney Spears ha deciso di chiedere pubblicamente scusa all'ex fidanzato, così come riportato dal Cosmopolitan. Non era intenzione della regina del pop denigrare o offendere Timberlake. A lui ci tiene ed è pazza del nuovo singolo del cantante: «Volevo dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake “Selfish”. È così bella», ha svelato.