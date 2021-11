Fiorella Mannoia, la seconda settimana de “La versione di Fiorella”: ecco gli ospiti

Continua la seconda settimana de “La versione di Fiorella”, il nuovo programma di Fiorella Mannoia in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23:15. Domani, giovedì 4 novembre, Fiorella ospiterà nel suo salotto televisivo l’attore Silvio Orlando accompagnato dal giovane attore Giuseppe Pirozzi, protagonisti del nuovo film di Roberto Andò “il Bambino nascosto”, e una delle più belle voci italiane, Giorgia. A chiudere la settimana, venerdì 5 novembre, il “Compositore di libri e scrittore di canzoni” Vinicio Capossela, l’attore, doppiatore, conduttore e imitatore Neri Marcorè e il campione mondiale di Monopoly Nicolò Falcone.

“La versione di Fiorella” prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno - nel giorno della messa in onda - eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze. “La versione di Fiorella” (prodotto da Rai3 e Friends&Partners) è un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che intervengono nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio uno degli elementi del racconto.

Ne “La versione di Fiorella” le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: ritroveremo attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. La regia del programma è affidata a Flavia Unfer mentre il team autorale è composto dalla stessa Fiorella Mannoia, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Pietro Galeotti, Antonio Pascale, Simone Di Rosa, e Carlo Di Francesco che ne cura anche la direzione musicale.

