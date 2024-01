Sanremo 2024, Amadeus svela gli ospiti sulla nave: «Torna Gigi D'Agostino, poi Tedua, Bob Sinclar e Bresh». L'annuncio al Tg1

Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1. A poco più di un mese dall'inizio den Festival di Sanremo 2024, nel secondo giorno del nuovo anno il direttore artistico della kermesse rilascia altre dichiarazioni. «Amici del Tg1 buon anno». Parte così l'annuncio: «Come sapete al Festival ci sono 3 palchi, uno è quello dell'Ariston e poi i due palchi esterni per la festa uno a piazza Colombo e poi c'è il palco gallegginate sulla nave da crociera illuminata a festa. Ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà Tedua. Mercoledì ci sarà Bob Sinclar, giovedì Bresh e venerdì il grande ritorno di Gigi D'agostino. Questi i 5 artisti che terranno compagnia nelle 5 serate a bordo dalla nave».

I pezzi del puzzle si stanno via via icastrando. Vediamo dunque cosa sappiamo finora del prossimo Festival di Sanremo.

Gigi D'Agostino e Giovanni Allievi, dalla malattia al Sanremo

Due big della musica italiana che stanno combattendo contro de gravi malattie saranno ospiti del Festival di Sanremo 2024: Gigi D'Agostino e Giovanni Allievi. Il dj torinese dopo un anno di silenzio è riapparso sui social qualche giorno fa per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Sul suo account Instagram una foto in bianco e nero, accompagnata da un semplice saluto: "Buonasera...". Tantissimi follower, colleghi e amici, hanno prontamente risposto con molto affetto al saluto dell'artista. Alla domanda di Dj Ralf - "Come andiamo Gigi?" - D'Agostino ha risposto: "Va molto meglio". Il primo messaggio di speranza che il disc jockey dà da oltre un anno. Era il 17 dicembre del 2021 quando Gigi D'Agostino aveva annunciato di essere gravemente malato: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore".

Gigi D'Agostino sarà ospite della nave da crocera venerdì 9 febbraio. Giovanni Allievi invece, colpito da un mieloma multiplo, sarà ospite dell'Ariston nella serata del 7 febbraio. Ad annunciarlo fu lo stesso Amadeus a fine novembre: «L’annuncio di stasera è qualcosa di particolare che va al di là della musica e tocca le corde del sentimento, perché è una persona che ammiro tanto, che con il suo piano ha affascinato milioni di persone, poi una malattia insidiosa lo ha costretto a lasciare le scene, non è ancora vinta»

I titoli delle canzoni di Sanremo

Sono ben 30 i concorrenti in questa edizione del festival. Clara, I Santi Francesi e Bnkr44 sono i vincitori di Sanremo Giovani e di loro non sappiamo ancora i titoli delle canzoni, ma dei 27 Big sono stati annunciati.

Tedua a Sanremo 2024, chi è il rapper ospite di Amadeus? Età, il difficile passato, i genitori, la carriera e la vita privata

Vediamo dunque, da Fiorella Mannoia a Gazzelle cosa porteranno gli artisti sul palco dell'Ariston.

Ghali - Casa mia

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Gazzelle - Tutto qui

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Dargen D'Amico - Onda alta

Angelina Mango - La noia

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia - Mariposa

Loredana Bertè - Pazza

Mr.

Rain - Due altalene

Geolier - I p' me tu p' te

Negramaro - Ricominciamo tutto

Rose Villain - Click Boom!

Mahmood - Tuta Gold

Diodato - Ti muovi

Annalisa - Sinceramente

Il Volo - Capolavoro

Emma - Apnea

Renga e Nek - Pazzo di te

La Sad - Autodistruttivo

Irama - Tu no

Big Mama - La rabbia non ti basta

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni - Finiscimi

Il Tre - Fragili

Alfa - Vai!

Maninni - Spettacolare

I co-conduttori

I lavori continuano per la prossima edizione del Festival che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. La prima sera, sul palco dell'Ariston ci sarà Marco Mengoni nelle vesti di co-conduttore.

Il mercoledì toccherà a Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, l'eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale Amadeus ha scelto il grande amico Fiorello, con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo e chiude la sua quinta