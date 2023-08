FABRIANO - FabriJazz festeggia la sua decima edizione e presenta da oggi al 27 agosto concerti e masterclass con gli insegnanti che animeranno la kermesse. Nove gli eventi previsti, ospitati all’interno dei Giardini del Poio.



Gli eventi



Il primo appuntamento stasera con il Paolo Del Papa Collective con Linda Valori che presenteranno “Bout Steely Dan”, un evento unico e prima produzione di Fabriano Pro Musica. Domani, 19 agosto, in scena il Lisa Manara Trio con “L’urlo dell’africanità”. Il 20 agosto un tris di star per uno spettacolo unico. L’organista Larry Goldings, il chitarrista Peter Bernstein e il batterista Bill Stewart porteranno in scena il loro spettacolo ispirato all’ultimo disco chiamato “Perpetual Pendulum”. Il 22 agosto lo Zamuner–Moriconi Duo per uno spettacolo tra contrabbasso e voce. Il 23 agosto Roberto Bottalico Alter & Go project per uno spettacolo dedicato all’estro del celebre sassofonista Wayne Shorter. Serata di gala il 24 agosto al Relais Marchese del Grillo con l’evento “Jazz e Bollicine”, una serata tra musiche e le bollicine delle cantine Ferrari (consigliata la prenotazione). Il 25 agosto andrà in scena il Michael Rosen Harmonic Trio. Tutti gli eventi alle 21,30 con biglietti in vendita sul circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni su spettacoli e artisti è possibile consultare il sito www.fabrijazz.it. Previsti anche due eventi ad ingresso gratuito: il 26 agosto alle 21.30 il concerto degli insegnanti di FabriJazz e della Big Band ed il giorno successivo, il 27 agosto alle 17 i saggi dei corsisti.



I corsi



Ma la musica non finirà qui, perché come ogni anno FabriJazz ha organizzato un ciclo di corsi per migliorare l’approccio al jazz di tanti musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Lo scopo di questi corsi è quello di coinvolgere giovani e amanti della musica jazz e non solo, dando delle opportunità di crescita. I corsi si svolgeranno nei giorni dal 21 al 27 agosto dalle ore 10 alle 19, con sede presso il bellissimo complesso monumentale di San Benedetto, affiancati dall’Orchestra Concordia, organismo di Fabriano Pro Musica. L’assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni ha sottolineato che «FabriJazz rappresenta un vanto per la nostra città». Soddisfazione da parte dell’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi: «FabriJazz grazie alla qualità delle iniziative che riesce a mettere in campo è una risorsa non soltanto per la città, ma per tutta la Regione. La musica e più in generale le attività culturali aggiungono un elemento di forte attrattività alle Marche». Poi Pierpaolo Chiaraluce, presidente dell’associazione Fabriano Pro Musica: «Siamo onorati di accogliere così tanti ospiti. Ci saranno corsi con grandi maestri con un programma didattico di grande importanza».



Gli organizzatori



L’evento è organizzato dall’associazione Fabriano Pro Musica, co-organizzato dal Comune di Fabriano, con il patrocinio e contributo della Regione Marche, in collaborazione con Amat, Relais Marchese del Grillo, Principi Strumenti Musicali e con il contributo della Fondazione Carifac.