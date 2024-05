Ghali compie 31 anni, la dedica toccante: «Il mio peccato più grande nella vita? Non aver fatto pace con papà»

«È come se in questo giorno, ogni anno, affronto il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre». Anche nel giorno del 31esimo compleanno, Ghali sceglie di quantificare il suo percorso o, per meglio dire, la sua vita a parole. Con una foto che lo ritrae piccino, sorridente e con l'ingenuità negli occhi, il cantante ha spiegato sui social che con suo padre, finito in carcere quando lui era bambino, non ha un buon rapporto. Entrambi sono «nati lo stesso giorno e lo stesso mese ma la situazione è la stessa da troppo tempo ormai».

La dedica

«Cammino ancora oggi sui bordi delle strade come un equilibrista - ha scritto Ghali su Instagram -.

Sui bordi del mio umore. Non ho ancora imparato a vivermi il giorno del mio compleanno nel modo giusto ma probabilmente un modo giusto non c’è. È come se in questo giorno, ogni anno, affronto il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre. Io e mio padre siamo nati lo stesso giorno e lo stesso mese e la situazione è la stessa da troppo tempo ormai. Onestamente, se mi facessero il test della verità in questo istante, può essere che non sia nemmeno mio padre il motivo del mio umore al mio compleanno. Può essere lo stato negativo della coscienza collettiva, tutti gli scenari nel nostro pianeta con cui è difficile convivere e celebrare. O può essere che mi sento schiacciato da milioni di attenzioni e forse oggi dovrei stare un po’ per i fatti miei aspettando il giorno dopo. Sinceramente non lo so. Ma sono comunque sempre grato di tutto».

«L'amore che mi circonda e che mi fa andare avanti - ha continuato -. Perché è tutta una questione di amore e voglio che sappiate che mi sento benedetto a vivere questo giro sulla terra con voi, non vorrei essere da nessun altra parte, sono felice di essere qui ora. Se volete farmi un regalo oggi, guardatevi attorno e condividete L'amore, anche solo la metà che avete per me, su chi vi sta affianco e su chiunque incontrate per strada. E a tutti i miei amici chiedo di non preoccuparsi se oggi mi vedete un po’ così, e se non ho organizzato niente di particolare. Ci aspettano dei grandi giorni davanti e in uno di questi imparerò a festeggiare il mio ca**o di compleanno».