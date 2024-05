Emozioni musicali per il prossimo appuntamento con la stagione teatrale di Montalto delle Marche. Sul palco del teatro saliranno i Leda, gruppo marchigiano composto da Serena Abrami, Enrico Vitali, Fabrizio Baioni e Giorgio Baioni, che proporranno una serata dal titolo “Don Chisciotte ad ardere soundtrack & altre storie”. Un viaggio musicale tra voce e suoni che i Leda, dopo un periodo di residenza artistica, faranno fare al pubblico venerdì, 24 maggio, alle ore 21.

Il progetto

«Come band – spiega Abrami – siamo attivi dal 2018 e facciamo musica indipendente. Ognuno di noi ha il proprio progetto personale e, dopo i primi due album, ho iniziato a lavorare con il Teatro delle Albe». La collaborazione della cantante civitanovese era per lo spettacolo “A te come te” e dopo quello è nato il progetto su Don Chisciotte. «Ci hanno chiesto – racconta Abrami – di fare la colonna sonora di “Don Chisciotte ad ardere opera in fieri”. Abbiamo scritto le musiche, per la prima parte. Quest’anno replicheremo la prima, faremo la seconda e poi il prossimo anno la terza». Un progetto in fieri, della durata di tre anni, quello di Teatro delle Albe insieme a Ravenna Teatro, Ravenna Festival e Teatro Alighieri e i Leda ne fanno parte a pieno titolo. Aggiunge la voce del gruppo: «La cosa bella di questa collaborazione è che non abbiamo dovuto adeguarci al loro modo di pensare, ma sono stati loro che ci hanno scelti per le nostre sonorità. Abbiamo fatto quello che dovevamo, rimanendo noi, i Leda, compiendo una sorta di “dialogo sonoro” con Ermanna Montanari e Marco Martinelli che sono gli ideatori del progetto “Don Chisciotte ad ardere opera in fieri”».

La registrazione

Mentre erano a Ravenna per prendere parte a questo progetto di teatro di ricerca, è arrivata l’idea di registrare la colonna sonora. «L’idea – spiega Abrami – è venuta mentre eravamo lì. L’idea, intendo, di registrare la musica con una residenza artistica. E, grazie anche all’appoggio di Amat, abbiamo deciso di registrare questo “assaggio” della colonna sonora». Registrazioni che i Leda stanno facendo al teatro di Montalto delle Marche allestito, per l’occasione, a studio dal sound designer Manuele Marani. «Una colonna sonora strumentale – prosegue la cantante – con una canzone. Sarà un condensato di musiche che, dopo questa residenza, restituiremo al pubblico. E nella serata di venerdì prossimo, per il concerto di Montalto, distribuiremo un libricino con immagini stampate in tiratura limitata. Sono i disegni che l’artista Stefano Ricci ha creato seguendo le composizioni». Nel concerto ci saranno, oltre al contenuto delle registrazioni, anche altre suggestioni sonore, come inediti o brani del repertorio dei Leda. Non chiedete però una scaletta, almeno non in questi giorni. Dice infatti Abrami: «Stiamo registrando le composizioni della colonna sonora, per quanto riguarda la scaletta pensiamo a brani dei nostri album, magari quelli a cui hanno partecipato Marina Severini o Paolo Benvegnù. Non posso dirlo proprio ora, decideremo a ridotto della serata di venerdì. Il passo successivo sarà il mixaggio a cura di Marco Olivieri, poi il tutto sarà messo online.