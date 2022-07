Impeccabile, in blazer e cravatta, attraversa piazza Arengo, impassibile sotto il sole del mezzodì. A lunghe falcate, il direttore Stefano Papetti raggiunge l’androne della Pinacoteca, e si lascia sfuggire, finalmente all’ombra, un sospiro di sollievo. La bella estate del responsabile dei Musei Civici di Ascoli Piceno non è ancora cominciata. O forse sì. «Sono mesi impegnativi, questi, perché registrano, in città, la più alta affluenza di visitatori. E gli eventi sono tanti, tra inaugurazioni di mostre, conferenze, aperture serali dei musei. Ma riesco sempre a evitare di star male, anche quando lavoro».

Lavoro e relax

Un “bon vivant” colto e raffinato, Papetti sa coniugare attività lavorativa e relax: d’estate, anche un vernissage può trasformarsi in uno svago molto gradevole, purché celebrato in un chiostro, nella penombra del porticato. «Non mi perdo gli spettacoli al teatro romano, sotto le stelle, né i film d’essai nel chiostro di Sant’Agostino. E poi, lo Sferisterio merita una breve corsa in auto».

I muri antichi della sua casa, a palazzo Priori, in centro storico, lo accolgono ogni volta in un ambiente fresco e ventilato. «Detesto l’aria condizionata, che qui sarebbe inutile, così posso permettermi di replicare anche nei mesi estivi gli inviti a cena, dopo conferenze e presentazioni, spesso con molti ospiti». C’era anche un ministro, Massimo Garavaglia, giorni fa, per l’inaugurazione della mostra delle foto di Carlo Verdone, al Museo Licini, per la Milanesiana. Il suo colf indiano sa come preparare pietanze poco caloriche, ma gustose, a base di riso e spezie. «Ma poiché gli amici sono estimatori dei miei piatti marchigiani, non disdegno di mettermi ai fornelli, per accontentarli».