ASCOLI Al villaggio del Festival allestito fuori dall’Ariston, i figuranti della Quintana si sonmo esibiti per promuovere il settantennale della rievocazione storica. T-shirt, immagini proiettate sui led, la proposta di ricette gastronomiche e prodotti tipici, oltre all’incontro programmato con tanti personaggi della canzone e dello spettacolo che saranno avvicinati per parlare del nostro territorio al Villaggio del Festival” soprattutto nella giornata di sabato. L’ultima data del Festival, quella di sabato, infatti, sarà completamente dedicata ad Ascoli, anche grazie alle performance della Compagnia dei Folli e del Piceno Pop Chorus. Ma non solo fuori dal teatro Ariston si parlerà di Ascoli quest’anno a Sanremo. In palcoscenico mercoledì sera la magia del maestro Giovanni Allevi, di nuovo in pubblico a due anni dalla scoperta della sua malattia e le canzoni in gara di Dario “Dardust” Faini: “Pazzo di te” cantata dal duo Nek- Francesco Renga e “La Noia”, presentata da Angelina Mango. Giovedì sera l’ospite più atteso, il divo cinematografico Russell Crowe, che sui social e ad Amedeus ha scritto che il suo trisavolo era ascolano anche se dall’archivio storico di Parma è emerso che era nato in un quartiere di Fidenza.