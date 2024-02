ASCOLI Quintana in lutto per la morte a 64 anni di Emidio Pagliacci, figura storica degli sbandieratori del sestiere di Sant’Emidio. Pagliacci ha accusato un malore ieri mattina mentre si trovava all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto che gli è stato fatale. Da qualche tempo, tuttavia, aveva problemi di salute. Era stato tra i protagonisti delle bandiere rossoverdi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, disputando per diverse edizioni le gare che si svolgevano a piazza del Popolo. Era stato prima titolare del negozio Teloneria Picena a Porta Maggiore e poi aveva aperto un’attività a Castel di Lama e si occupava di tendaggi e di realizzare teloni per la copertura di mezzi pesanti. Viveva nella frazione di Brecciarolo. Il suo amico fraterno Tonino Travaglini lo ricorda così: «Era una persona squisita ed era sempre molto disponibile verso chiunque. Ha dato alla Quintana di Ascoli molto più di quello che ha ricevuto. Fui io a portarlo nel gruppo sbandieratori di Sant’Emidio. Proveniva da un altro sestiere. Erano gli anni di Gianfranco Ricci e dei tanti Palii vinti alla Giostra. Aveva un grande legame con l’ex caposestiere Elio Marucci. Era una persona speciale». Queste le parole del console Vittorio Crescenzi: «Perdiamo una figura importante del sestiere. Ha reso grande Sant'Emidio nell'epoca d'oro degli sbandieratori». Lascia la moglie Cristina e la figlia Martina. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato.