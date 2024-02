ASCOLI - Con una spesa complessiva di 250mila euro, la Camera di Commercio delle Marche porterà nella città di Sanremo durante i giorni del Festival della canzone italiana immagini, prodotti, talenti e tradizioni della regione, attraverso la creazione di uno speciale spazio dedicato ad Ascoli, che sarà protagonista con numerosi testimonial. La città delle Cento Torri sarà infatti in campo con una rappresentanza della Quintana al momento dell’inaugurazione della settimana sanremese e poi, il 10 febbraio, nelle tre location preposte - Villa Ormond, piazza Bresca e il Villaggio delle Marche - offrirà la performance ad opera della Compagnia dei Folli e del Piceno Pop Chorus. Ieri mattina, il presidente dell’ente Gino Sabatini ha presentato il programma del progetto “Le Marche in Festival”, affiancato dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e dal presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, anticipando che le Marche avranno questa opportunità unica di far veicolare tutte le sue peculiarità.

Il programma

La settimana sanremese inizierà il 6 febbraio con la vetrina dedicata ad Ancona, supportata dalle musiche spontiniane, per proseguire il giorno dopo per far conoscere Pesaro, con il carnevale di Fano e le celebrazioni per la Città italiana della Cultura. L’8 febbraio a Sanremo sarà forte la presenza di Macerata, supportata dai 60 anni di lirica allo Sferisterio, mentre il 9 febbraio arriveranno le immagini di Fermo, grazie ai suoni e ai colori di Castel Clementino e di Sant’Elpidio a mare, città della Contesa del secchio. Per il giorno finale e per rappresentare Ascoli ci saranno le performance de “Le Fate che scendono a Sanremo” e il flashmob dedicato a “Il Re Leone”. «Non andiamo a vendere pacchetti turistici ma a farci conoscere» ha detto Sabatini, nel corso dell’incontro, che in collegamento ha visto intervenire anche il senatore Guido Castelli, l’assessore regionale Andrea Antonini e il segretario camerale Fabrizio Schiavoni. «Mai Ascoli è stata così rappresentata al Festival di Sanremo» ha detto il primo cittadino, ricordando che presso il Villaggio delle Marche ci sarà anche un incontro tra gli chef della cucina ligure e le tipicità gastronomiche picene.

Il ritorno

Sul palco del teatro Ariston, la sera del 7 febbraio, ci sarà il grande ritorno di Giovanni Allevi dopo la malattia. Senza dimenticare che, in gara, ci saranno due brani firmati da Dario Faini in arte Dardust: - “Pazzo di te” cantata dal duo Renga-Nek e “La Noia”, presentata da Angelina Mango. In tutto questo il sindaco non si lascerà sfuggire l’opportunità di incontrare l’attore Russell Crowe, che sarà al teatro Ariston la sera di giovedì 8 febbraio per parlare anche delle sue radici italiane. E anche se il trisavolo del divo sembra ormai accertato non fosse di Ascoli ma di Fidenza, Fioravanti non perderà l’occasione di ringraziarlo e di ribadire a lui la volontà di invitarlo presto nel capoluogo piceno.