FantaSanremo 2024, quando scadono le iscrizioni? Regolamento, punteggi, premi: tutte le novità

PORTO SANT'ELPIDIO - Il Festival di Sanremo 2024 va in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio. In parallelo si gioca anche la "partita" del FantaSanremo. Le iscrizioni al fantaconcorso non sportivo di maggiore successo in Italia – che nel 2023 ha fatto registrare più di 4 milioni di squadre iscritte – sono aperte da mercoledì 27 dicembre.