Amadeus torna a Sanremo? Il retroscena: «Accettata la maxi offerta». Ma la Rai smentisce: tutto falso

Amadeus torna a Sanremo. Anzi, no. La Rai smentisce ufficialmente la notizia dell'accordo con il condutture uscente. «Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate». È quanto si legge in una nota ufficiale della Rai.

«Amadeus torna a Sanremo», il retroscena smentito

A dare la notizia dell'accordo era stato il quotidiano Italia Oggi, che aveva parlato di «firma in arrivo a breve». Amadeus avrebbe «accettato la maxi-offerta" da parte dell'amministratore delegato Roberto Sergio, il quale avrebbe proposto al conduttore anche uno show con l'amico Rosario Fiorello su Rai 1 e la prosecuzione dei preserali Affari Tuoi e I Soliti Ignoti».