ASCOLI - Ascoli indossa l’abito della capitale della bandiera. La città sarà teatro della Tenzone aurea e della Tenzone argentea. E sarà una medaglia in più proprio nell’anno delle celebrazioni per il settantennale della Quintana. I campionati nazionali per sbandieratori e musici di serie A1 e A2 avranno la medesima cornice: dal 19 al 21 luglio si terrà la Tenzone argentea, mentre per l’Aurea appuntamento è dal 6 all’8 settembre. I migliori sbandieratori e musici d’Italia si sfideranno tra piazza del Popolo e piazza Arringo dopo un’assenza di sette anni: l’ultima volta accadde nel 2017, mentre risale al 2022 l’ultima Tenzone argentea made in Ascoli. E sarà grande l’occasione per i sei sestieri: oggi Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore militano in A1, mentre Piazzarola, Porta Tufilla e Sant’Emidio concorrono in serie A2. Ieri è arrivata l’assegnazione ufficiale da parte della Federazione (Fisb). Non ci sono state altre candidature, mentre ad aggiudicarsi la Tenzone bronzea (7 luglio) è Borgo San Panfilo Sulmona. Battuto Borgo San Pietro del Palio di Asti. I Giochi giovanili a Venarìa Reale dal 28 al 30 giugno.

