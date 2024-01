ASCOLI - Il maltempo si mette di mezzo e il primo torneo cavalleresco “Ascoli: città della Quintana” viene anticipato a sabato 6 gennaio per le previsioni meteo non favorevoli. Ieri la comunicazione ufficiale: il programma rimane inalterato, il via fissato per le ore 10 al Campo Squarcia (ingresso gratuito). Sale l'attesa per quello che sarà il primo importante evento delle celebrazioni per il settantennale della Quintana.

La volontà è offrire una nuova attrazione per i turisti, fornire un banco di prova ai cavalieri quintanari e avvicinare coloro che non hanno mai messo piede allo Squarcia. In scena alcuni tra i migliori cavalieri d'Italia per una doppia sfida, all'anello e al bersaglio.

I protagonisti

Saranno in 18 ai nastri di partenza. Tra gli altri spiccano i nomi dei big ascolani Lorenzo Melosso, Luca Innocenzi, Tommaso Finestra e Lorenzo Savini. Con loro anche le new entry di Porta Tufilla e Piazzarola, Adalberto Rauco e Davide Dimarti. Assenti Denny Coppari e Mario Cavallari. Tra gli iscritti spunta il nome di Nicholas Lionetti, dopo il divorzio da Piazzarola, di nuovo sul terreno dello Squarcia, a cinque mesi dal tragico incidente nella Giostra di agosto che costò la vita alla cavalla Look Amazing. Gli altri partecipanti: Mattia Ambrosi, Gianpiero Bachetti, Luca Chitarrini, Enrico Gnagnarella, Vittorio Guidolin, Daniele Leri, Lorenzo Mariotti, Sara Jane Pianelli, Alessio Ricchiuti, Matteo Rivola e Stefano Venturelli. Desta curiosità l'unica presenza femminile in gara, quella di Sara Jane Pianelli: appena 17 anni, tesserata per Le Lame horses sporting club di Montefalco e già tanti bei risultati nel salto ostacoli. Data la sua minore età, all'allenamento e alla gara sarà presente sul campo anche il suo istruttore. Si conferma la grande attenzione alla sicurezza dei cavalli: ogni animale dovrà esser munito di certificato medico sportivo rilasciato dal veterinario; tutti saranno sotto controllo sanitario.

Il programma

Prove in programma domani, sabato la doppia sfida dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 per la sessione pomeridiana: ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al classico Moro. Entrambi i gironi vedranno poi i cavalieri dividersi in due categorie “esordienti” e “esperti”, coloro che hanno giostrato la Quintana di Ascoli negli ultimi 5 anni. Due tornate, ogni tornata ci sono tre assalti al moro (bersaglio) oppure tre anelli da infilare. Giudici e maestro di campo saranno presenti sull'otto di gara. Al termine della competizione, premi ai primi tre classificati.