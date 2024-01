SAN BENEDETTO Si chiama Fresco Club il format lanciato quest’anno dal Viniles di Gianni Schiuma e che ha rallegrato le serate natalizie in Riviera. In programma più volte l’anno è un incubatore culturale di nuove tendenze. Nella prima edizione hanno partecipato: per l’arte

SanFrancisco, con una mostra di fotografie e tele nei luoghi di provincia dove è cresciuto; Yuri Falcioni con tre sculture in argilla che comprendono un famoso telefono per bambini Usa, le palle da biliardo e una rappresentazione di una PlayStation; Marco Graziaplena con il cortometraggio “Dazed Path” che vuole comunicare con profondità l'importanza dei sogni e dell'introspezione nella vita dell'individuo. Si è poi esibito il Blackground Trio, composto da Giuseppe Ciabattoni alla chitarra elettrica, Armando Francucci al basso e Raoul Di Stefano alla batteria Per i dj set su vinile

Louis Fish che ha maturato la sua linea musicale tra San Benedetto e Amsterdam. Lorys parte del collettivo DiscoAzul e SMN continuamente alla ricerca di sonorità nuove e sconosciute.