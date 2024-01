ASCOLI La città sempre più di casa al festival di Sanremo, manifestazione attesa da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Negli ultimi anni, dalle cento torri sono state rappresentate dalle telecamere della Xentek produzioni video e dai tambutìrini della Quintana. Nell’edizione 2024, il Festival avrà una rappresentanza più ampia.

Oltre a ritrovare la firma di Dardust, che avrà quest’anno due attese canzoni in gara - “Pazzo di te” cantata dal duo Francesco Renga-Nek e “La Noia”, presentata dalla superfavorita Angelina Mango – nella città ligure arriverà nei giorni del festival una rappresentanza della Quintana. Nella giornata del 10 febbraio, per volontà della Camera di Commercio delle Marche e del suo presidente Gino Sabatini, sfileranno in varie location esterne dal teatro Ariston alcune decine di figuranti. Ma i rappresentanti della rievocazione storica non saranno gli unici a far veicolare l’immagine di Ascoli nei giorni del Festival della Canzone, quando Sanremo è presa d’assalto da varie centinaia di migliaia di visitatori.

Nell’occasione, a far parlare di sè saranno anche la ricca formazione del Piceno Pop Chorus e la sempre suggestiva Compagnia dei Folli. Se il gruppo scenico-funambolico di Carlo Lanciotti, che presenterà momenti spettacolari tratti dai suoi recenti lavori, è una realtà ormai da vari decenni famosa in Italia e nel mondo, il Piceno Pop Chorus è da qualche anno che sta raggiungendo palcoscenici davvero importanti fuori dal territorio: da “Tu si que vales” a “Miss Italia” sino allo speciale tv in Vaticano con il Pontefice. «Con la Quintana e i Folli il prossimo 10 febbraio ci esibiremo in tre diverse postazioni nella città di Sanremo, compresa un’area che sarà allestita totalmente proprio dalla Regione Marche» conferma la direttrice del sensazionale coro ascolano nato nel 2017, Giorgia Cordoni, che porterà in trasferta oltre 60 elementi provenienti dalla sua formazione vocale.

«Sarà un’ottima opportunità per far veicolare alcuni fiori all’occhiello della nostra città» prosegue con entusiasmo la bravissima docente e cantante, con un passato trascorso su Italia 1 nel programma “Sarabanda” a una lunga militanza a Radio dimensione suono. In particolare, durante gli spazi destinati al Piceno Pop Chorus, Giorgia Cordoni ha deciso di allestire di nuovo la magnifica esibizione-flash mob incentrata sul film “Il Re Leone”, che fu proposta con grande successo ad Ascoli, al Chiostro di San Francesco l’8 dicembre del 2019.